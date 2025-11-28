Formel 1: Verstappen feiert Mercedes-Rookie

SPORT1 28.11.2025 • 16:17 Uhr Nach einer zwischenzeitlichen Formdelle hat sich Mercedes-Rookie Kimi Antonelli eindrucksvoll zurückgekämpft. Dafür gibt es warme Worte von Max Verstappen.

Max Verstappen hat vor dem Katar-Wochenende warme Worte für Rookie Kimi Antonelli gefunden. Der viermalige Weltmeister zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des 19-Jährigen: „Als er mir nach dem Rennen in Las Vegas von seinem dritten Platz erzählte, dachte ich nur: Wow, das ist wirklich stark“, berichtete Verstappen und streckte dem Italiener lachend den Daumen entgegen.

Antonellis erstes Jahr in der Königsklasse war bislang eine Achterbahnfahrt. Der 19-Jährige startete furios mit fünf Top-Ten-Resultaten aus den ersten sechs Rennen sowie einer Sprint-Pole in Miami. Es folgte ein Formknick: In sieben Grands Prix holte er nur einmal Punkte – Rang drei in Kanada – und leistete sich Ausrutscher wie den Trainingsunfall in Zandvoort. Trotz dieser Rückschläge blieb Mercedes ruhig, der Pilot sammelte Erfahrung und fand im Saisonendspurt eindrucksvoll zurück.

Seit dem Rennen in Sao Paulo zeigt Antonelli, warum Mercedes ihn früh ins Werksteam befördert hat. Zweite Plätze im Sprint und Hauptrennen von Brasilien sowie Rang drei in Las Vegas sprechen eine deutliche Sprache. Besonders in Nevada glänzte der Rookie: Vom siebzehnten Startplatz pflügte er durchs Feld, sah die Zielflagge als Vierter, büßte wegen eines Frühstarts zwar fünf Sekunden ein, erbte nach der Disqualifikation beider McLaren aber dennoch Rang drei.

„Sein Stint war sogar besser als der von George“

Verstappen analysierte die Leistung detailliert: „Er ist sehr gut mit den Reifen umgegangen. Sein Stint war sogar besser als der von George im gleichen Auto.“ Der Niederländer betonte, dass Antonelli ausgerechnet auf Strecken überzeuge, die er gar nicht kenne – ein weiteres Indiz für sein enormes Talent: „Vielleicht hat er zu Saisonbeginn zu viel erzwingen wollen. Jetzt lässt er es einfach fließen, das gefällt mir.“

Beide Piloten wurden als Teenager in die Formel 1 katapultiert und bestachen sofort mit Geschwindigkeit – und gelegentlichen Fehlern. In Österreich kollidierte Antonelli ausgerechnet mit Verstappen, der anschließend demonstrativ den Arm um den Newcomer legte. In Interlagos begegneten sich die beiden auf Augenhöhe: Verstappen jagte den Mercedes in den Schlussrunden, kam jedoch nicht mehr vorbei. „Ich war eine Runde zu kurz dran“, schmunzelte der Weltmeister. „Aber das war erneut eine sehr starke Vorstellung von ihm.“