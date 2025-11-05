Newsticker
Formel 1>

Große Trauer bei Mick Schumacher

Mick Schumacher hat einen persönlichen Verlust zu verkraften. Der ehemalige Formel-1-Pilot trauert um seinen Hund.
Mick Schumacher trauert um seine Hündin
Mick Schumacher trauert um seine Hündin
© IMAGO/Jan Huebner
SPORT1
Mick Schumacher hat einen persönlichen Verlust zu verkraften. Der ehemalige Formel-1-Pilot trauert um seinen Hund.

Mick Schumacher trauert um seine langjährige Hündin Angie. Sie war jahrelang seine treue Begleiterin, nun musste sich der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher schweren Herzens von ihr verabschieden.

Angie sei „der beste Hund“ gewesen, „den ich mir hätte wünschen können. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite“, schrieb Schumacher auf Instagram und teilte mehrere Fotos, die gemeinsame Erinnerungen zeigen.

„Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu verbringen, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie viel zu früh gegangen, schrieb Schumacher.

Mick Schumacher: „Sie schenkte mir bedingungslose Liebe“

„Sie begleitete mich überall hin und schenkte mir bedingungslose Liebe“, so Schumacher weiter. „Ich werde sie für immer vermissen - meine Angie.“

Die Reaktionen seiner Fans ließen nicht lange auf sich warten. Schnell sammelten sich unter dem Beitrag zahlreiche Beileidsbekundungen und tröstende Nachrichten.

Schumachers sportliche Zukunft ist nach wie vor unklar. Der 26-Jährige nimmt derzeit als Fahrer an der Langstrecken-Weltmeisterschaft teil.

Sein Vertrag beim WEC-Team Alpine endet im kommenden Jahr. Ein Wechsel in die IndyCar-Series gilt als eine Option.

