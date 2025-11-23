Hamilton: "Die schlimmste Saison, die ich jemals hatte"

SID 23.11.2025 • 08:33 Uhr Der Rekordweltmeister Lewis Hamilton kommt bei Ferrari überhaupt nicht in Schwung. Lösungen findet er nicht und klagt.

Lewis Hamilton sehnt das Ende dieser quälenden ersten Saison bei Ferrari herbei, nach seinem zehnten Platz beim Großen Preis von Las Vegas war der Rekordweltmeister äußerst frustriert.

„Ich fühle mich schrecklich, das war die schlimmste Saison die ich jemals hatte“, sagte der 40-Jährige: „Egal, wie sehr ich es probiere, es wird nur schlechter. Ich versuche alles, wirklich alles.“ Und zwar „im Auto und auch außerhalb des Autos.“

Lösungen scheint Hamilton bei der Scuderia nicht zu finden. Jüngst wurden er und sein Teamkollege Charles Leclerc von Ferrari-Chef John Elkann deutlich kritisiert.

Formel 1: Hamilton erlebt Wochenende zum Vergessen

Darauf folgte eines der schlechtesten Wochenenden in Hamiltons langer Formel-1-Karriere. In den Trainings lief es noch gut, doch im Qualifying ging alles schief: Er wurde Letzter, noch nie in 19 Jahren Formel 1 war er der langsamste Fahrer.

Es folgen noch zwei Wochenenden in Katar (mit Sprint) und Abu Dhabi, in denen Hamilton noch so etwas wie ein versöhnliches Ende finden will. Die Scuderia ist noch ohne Sieg in diesem Jahr und nur vierte Kraft hinter den Überfliegern von McLaren sowie Mercedes und Red Bull.