"Hirnlos": F1-Zoff um Mercedes nach brisantem Vorwurf

Johannes Vehren 30.11.2025 • 21:11 Uhr Red Bull spricht nach dem Großen Preis von Katar einen brisanten Vorwurf gegen Mercedes aus. Der Teamchef des deutschen Rennstalls reagiert sofort auf die Kritik.

Brisanter Vorwurf gegen Mercedes! Zwar haben Red Bull und Max Verstappen den Großen Preis von Katar gewonnen - dennoch war dem Rennstall eine Szene in der vorletzten Runde ein Dorn im Auge.

Denn da gelang es dem WM-Führenden Lando Norris doch noch Mercedes-Juwel Kimi Antonelli vom vierten Platz zu verdrängen. Damit fuhr der Brite zwei Punkte mehr ein, die im WM-Kampf mit Red-Bull-Star Max Verstappen noch entscheidend werden könnten.

Mercedes-Boss reagiert auf Vorwurf

Red Bull reagierte gereizt. Das Team war der Ansicht, Antonelli habe seine Position kampflos abgegeben. Motorsportberater Helmut Marko unterstellte nach dem Rennen bei Sky: „Zwei Mal hat er Lando mehr oder weniger vorbeigewunken.“

Zuvor hatte bereits Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase am Funk seinem Fahrer kurz vor der Zieldurchfahrt mitgeteilt: „Keine Ahnung, was da bei Antonelli los war. Sah aus, als wäre er an die Seite gefahren und hätte Norris vorbeigelassen.“

Mercedes-Boss Toto Wolff konnte diese Aussagen nicht nachvollziehen und wurde in der Presserunde deutlich: „Ach bitte ... Helmut! Das ist totaler, völliger Unsinn, und es haut mich um, so etwas überhaupt zu hören. Wir kämpfen um Platz zwei in der Meisterschaft, was für uns wichtig ist. Kimi kämpft um einen möglichen dritten Platz. Wie hirnlos muss man sein, um so etwas überhaupt zu behaupten?"

So einen „Blödsinn zu hören“, würde ihn echt umhauen: „Warum sollten wir überhaupt daran denken, in eine Fahrermeisterschaft einzugreifen? Man muss sich echt hinterfragen, wenn man überall Gespenster sieht.“

Formel 1: Antonelli macht Fahrfehler

Experte Ralf Schumacher konnte Red Bulls Aufregung ebenfalls nicht nachvollziehen: „Also wer denkt, dass das Absicht war...“

Der erst 19-Jährige hatte seinen Platz über längere Zeit behauptet, doch beim Herausbeschleunigen aus einer Kurve brach sein Heck aus, sodass er ins Schlittern kam.