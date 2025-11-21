"Mick Schumacher sollte den Traum Formel 1 endgültig abhaken"

Christopher Mallmann 21.11.2025 • 16:57 Uhr Mick Schumachers Chancen auf eine Rückkehr in die Formel 1 scheinen immer weiter zu sinken. Ex-Pilot Christian Danner gibt dem 26-Jährigen einen Rat.

Der frühere Formel-1-Pilot Christian Danner hat Mick Schumacher geraten, die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports ad acta zu legen.

„Er ist weg vom Radar. Er stand zwar überall angeblich ‚auf der Liste‘, aber realistisch war das nie. Die Formel 1 ist brutal schnelllebig. Wenn du einmal raus bist, bist du raus. Mick sollte den Traum Formel 1 endgültig abhaken", sagte Danner bei ran.

Schumacher hatte nach seinem Abgang beim Haas F1 Team im November 2022 keinen neuen Rennstall mehr gefunden. Der 26-Jährige wurde bei verschiedenen Teams gehandelt - darunter auch bei Audi -, jedes denkbare Engagement zerschlug sich aber wieder.

Schumacher? „Das würde ihm extrem guttun“

Neben seiner Tätigkeit als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes fuhr Schumacher von 2023 bis 2025 auch bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine.

Zuletzt wurde spekuliert, ob der Sohn der Motorsport-Legende Michael Schumacher in die IndyCar-Serie wechselt.

„In der IndyCar-Serie trägt er die Last des Namens Schumacher nicht. Dort sind sie entspannter. Mick wäre einfach ein normaler Fahrer unter vielen, ohne den ‚Schumacher-Druck‘. Das würde ihm extrem guttun. Der zweite Punkt ist technischer Natur: In der IndyCar-Serie hat jeder Fahrer die Chance, mit seinem Talent etwas zu zeigen", erklärte Danner, der früher selbst in der IndyCar-Serie gefahren war.