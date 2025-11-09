Rennleitung greift durch! WM-Mitfavorit mit Rambo-Manöver

Stefan Schnürle 09.11.2025 • 18:51 Uhr Beim Großen Preis von Brasilien leistet sich Oscar Piastri schon wieder einen Fehler. Diesmal räumt der McLaren-Pilot einen Konkurrenten ab. Im WM-Kampf ist das ein weiterer Rückschlag für den Australier.

Was ist nur mit Oscar Piastri los? Der McLaren-Pilot hat sich mit einer völlig übermotivierten Aktion beim Großen Preis von Brasilien (TICKER) den Kampf um den WM-Titel noch schwerer gemacht.

Der Australier wollte nach einer Virtual-Safety-Car-Phase auf Rang vier liegend sofort einen Angriff auf die Spitze starten, als die Strecke wieder freigegeben worden war. So fuhren Piastri, Kimi Antonelli und Charles Leclerc hinter Spitzenreiter Lando Norris zu dritt auf die erste Kurve nach der Zielgeraden zu.

Piastri versuchte innen ein extrem riskantes Manöver, doch er rutschte dabei in den Mercedes-Piloten Antonelli, der sich daraufhin leicht drehte und Leclerc abräumte. Für den Ferrari-Piloten war das Rennen danach beendet.

Formel 1: „Piastri hat sich Stierhörner aufgesetzt“

„Piastri hat sich die Stierhörner aufgesetzt“, rief Sky-Kommentator Sascha Roos.

„Er hat mir keinen Platz gelassen“, versuchte sich Piastri derweil am Boxenfunk zu rechtfertigen und schob den Schwarzen Peter in Richtung Antonelli.

Doch die Rennleitung sah es anders und brummte Piastri eine Zehn-Sekunden-Strafe auf, die er beim Boxenstopp absitzen muss und ihn deutlich zurückwerfen wird.

Schumacher kritisiert Piastri für Rambo-Manöver

„Er wird wieder dasitzen und denken ‚Ich A…‘, denn diese Dinge kosten die WM am Ende. Am Anfang des Jahres haben wir die eher Norris zugeschrieben", sagte Formel-1-Experte Ralf Schumacher über Piastris Aktion.

Tatsächlich hatte in der ersten Saisonhälfte eher Norris den einen oder anderen Fehler eingebaut, der ihm die WM zu kosten drohte.