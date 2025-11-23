Verstappen knackt den "Jackpot": Pressestimmen zur Formel 1

SID 23.11.2025 • 12:34 Uhr Die internationale Presse sieht in den Entwicklungen nach dem Grand Prix von Las Vegas eine mögliche Wende im Titelrennen.

Der „Jackpot“ in Las Vegas für Max Verstappen, der „Super-GAU“ für McLaren - und ein „Erdbeben“ für die Weltmeisterschaft.

Die internationale Presse sieht in den Entwicklungen nach dem Grand Prix von Las Vegas eine mögliche Wende im Titelrennen: Lando Norris und Oscar Piastri wurden wegen minimaler Abweichungen an den Unterböden ihrer Boliden disqualifiziert. Red-Bull-Pilot Verstappen ist zwei Rennen vor Saisonende plötzlich wieder in Schlagdistanz.

ENGLAND

The Sun: „Na, Donnerwetter! Lando Norris und Oscar Piastri werden in Las Vegas disqualifiziert und verschaffen Verstappen einen riesigen Schub im Titelrennen.“

Telegraph: „Lando Norris wird in Las Vegas für einen 0,07-mm-Fehler disqualifiziert.“

Guardian: „Max Verstappen hat nun immer noch die Chance, McLaren den Titel in letzter Sekunde zu entreißen. Gelingt ihm dies, dann wird diese außergewöhnliche Wendung der Ereignisse in Las Vegas der weiße Wal sein, der McLarens papayafarbene Träume noch lange heimsuchen wird.“

Daily Mail: „Lando Norris gerät ins Schwitzen, die Weltmeisterschaft ist wieder völlig offen.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Max Verstappen knackt den Jackpot in Las Vegas: Ein überzeugender Sieg, dann noch die Disqualifikation für beide McLaren. Nach den bizarren Entwicklungen ist der Titelkampf wieder völlig offen.“

AD: „Die FIA benötigte Stunden, um zu einem Urteil zu kommen, aber wer im Fahrerlager die besorgten, nervösen Gesichter bei McLaren sah, wusste bereits Bescheid. Es war der wundersame Höhepunkt eines Samstagabends in Vegas, an dem Verstappen auf dem Asphalt wie ein Großmeister dominierte.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Die doppelte Disqualifikation für McLaren ist ein Erdbeben in der Weltmeisterschaft. Max Verstappen, der in Las Vegas einen dominanten Sieg errang, liegt mehr denn je im Rennen um seinen fünften Titel in Folge.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Albtraum für McLaren. Ein zunächst positiver Tag für Norris verwandelt sich in eine Katastrophe. Der Schatten von Max Verstappen wird ganz plötzlich viel größer.“

Im Messaggero: „Sensation in Las Vegas. Norris und Piastri werden wegen zu starker Abnutzung an den Unterböden disqualifiziert. Eine korrekte Entscheidung der Rennleitung mit verheerenden Folgen für McLaren.“

ÖSTERREICH