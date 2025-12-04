Formel 1: Albon stärkt geschassten Konkurrenten

SPORT1 04.12.2025 • 12:28 Uhr Alexander Albon zeigt Mitgefühl für Yuki Tsunoda, der bei Red Bull degradiert wurde. Der Williams-Pilot kennt diese Situation aus eigener Erfahrung.

Alex Albon hat Mitgefühl für Yuki Tsunoda gezeigt, nachdem Red Bull bekannt gegeben hat, dass der Japaner ab 2026 nur noch als Test- und Ersatzpilot tätig sein wird. „Ich habe erst heute Morgen davon erfahren. Es ist hart für Yuki – er ist extrem talentiert“, sagte der Williams-Fahrer vor dem Großen Preis von Abu Dhabi.

„Meiner Meinung nach gehört er ins Formel-1-Starterfeld. Ich hoffe, er kann innerhalb des Teams weiter Eindruck machen“, betonte Albon. Tsunodas Saison glich einer Achterbahnfahrt. Er startete 2025, rückte bereits nach wenigen Rennen ins Red-Bull-Werksteam auf und tauschte dort mit Liam Lawson die Cockpits.

Allerdings konnte auch Tsunoda im Red Bull nur allzu selten glänzen, während Rookie Isack Hadjar bei den Racing Bulls sofort überzeugte und sich das Stammcockpit neben Weltmeister Max Verstappen für die Saison 2026 sicherte. Für Tsunoda bleibt somit nur die Reserveposition in beiden Red-Bull-Teams.

Formel 1: Tsunoda-Parallele zu Albons Karriereweg

Albon kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Nach schwankenden Leistungen verlor er Ende 2020 seinen Platz im Red-Bull-Team, war 2021 Ersatzfahrer und kehrte schließlich bei Williams dauerhaft auf die Strecke zurück. „Ich war in einer sehr ähnlichen Lage. Es gibt immer noch Chancen“, so der 29-Jährige.

Während sich Tsunoda neu orientiert, rückt mit Arvid Lindblad 2026 ein weiterer Neuling neben Lawson bei Racing Bulls auf – der Brite ist damit der einzige echte Rookie der kommenden Saison. Albon stellt deshalb die Frage: „Wie schlagen sich Arvid und Liam? Öffnet sich für Yuki vielleicht wieder eine Tür?“