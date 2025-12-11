Formel 1: Jetzt spricht Vettel!

Bianca Garloff 11.12.2025 • 13:57 Uhr Sebastian Vettel spricht erstmals über den Rücktritt von Helmut Marko – und findet sehr persönliche Worte für den Mann, der ihn zum Weltmeister gemacht hat.

Er war Helmut Markos erster Weltmeister: Sebastian Vettel. Der Heppenheimer holte mit Red Bull Racing vier WM-Titel und 38 Siege – plus einen im Toro Rosso. Vom Rückzug seines Förderers ist er ebenso überrascht worden wie weite Teile der Formel-1-Welt. Vettel reagiert mit Respekt, Anerkennung – und einer klaren Botschaft an seinen ehemaligen Mentor.

„Ich war genauso überrascht wie alle anderen“, sagt Vettel zu SPORT1 und F1-Insider.com. Für ihn ist klar: Markos Entscheidung markiert das Ende einer Ära – und den Beginn eines wohlverdienten Abschnitts. „Ich wünsche Helmut alles Gute für seinen weiteren Weg und einen wohlver­dienten Ruhestand.“

Vettel und Marko verbindet ein besonderes Kapitel der Formel-1-Geschichte. Unter Markos Leitung wuchs der junge Deutsche im Red-Bull-Kosmos zu einem der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte heran. Und genau diese Rolle betont Vettel nun auch: „Er ist der Architekt des Erfolges von Red Bull Racing und Toro Rosso.“

Vettel über Marko: „Urheber des Erfolges von Red Bull in der Formel 1“

Für Vettel geht Markos Einfluss dabei weit über die Auswahl der richtigen Fahrer hinaus. „Nicht nur, was die Fahrerwahl anging – auch zentrale Entscheidungen zur Teamkonstellation, zum Personal und zur Strategie gingen auf ihn zurück“, räumt der Deutsche ein.

Vettels Fazit fällt entsprechend klar aus: „Helmut darf sich Urheber des Erfolges von Red Bull in der Formel 1 nennen.“

Ob Verstappen, Vettel, Ricciardo oder die vielen Talente des Red-Bull-Juniorprogramms – kaum jemand hat so viele Karrieren angestoßen und so viele Titel ermöglicht wie der Grazer.