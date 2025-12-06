Newsticker
Formel 1

Formel 1: Hamilton crasht im Training - Qualifying-Start in Gefahr?

Hamilton crasht im Training

Lewis Hamilton verliert im dritten Training die Kontrolle über seinen Ferrari und kracht in die Streckenbegrenzung. Ob er im Qualifying starten kann, bleibt offen.
Felix Kunkel
Lewis Hamilton verliert im dritten Training die Kontrolle über seinen Ferrari und kracht in die Streckenbegrenzung. Ob er im Qualifying starten kann, bleibt offen.

Lewis Hamilton hat im dritten Training vor dem Großen Preis von Abu Dhabi für eine Schrecksekunde gesorgt.

Der Ferrari-Pilot verlor in Kurve neun die Kontrolle über seinen Boliden und krachte frontal in die Streckenbegrenzung. Der Vorfall zog eine rote Flagge nach sich.

„Vorne hat etwas nachgegeben, dann hat es mir das Heck weggeschlagen“, funkte der 40-Jährige, bevor er unverletzt ausstieg und Teile des zerfetzten Frontflügels einsammelte.

Formel 1: Hamilton-Start im Qualifying?

Inwieweit der Crash Einfluss auf einen Start von Hamilton im um 15 Uhr beginnenden Qualifying (im LIVETICKER) hat, blieb zunächst unklar.

Die Bestzeit im letzten Training des Jahres fuhr Mercedes-Pilot George Russell. Der Brite lag 0,004 Sekunden vor WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren.

Die WM-Verfolger Max Verstappen (3.) und Oscar Piastri (5.) kamen ebenfalls unter die Top-Fünf. Fernando Alonso belegte im Aston Martin Rang vier.

