Formel 1 heute live: Der Große Preis von Abu Dhabi live im TV, Stream und Ticker - Wer wird Weltmeister?

SPORT1 07.12.2025 • 11:00 Uhr Im letzten Rennen der Formel 1 können noch drei Fahrer den WM-Titel holen. Lando Norris hat die besten Karten. Max Verstappen will ihn angreifen. Oscar Piastri ist in Lauerstellung.

Heute fällt definitiv die Entscheidung in der Formel 1! Beim letzten Rennen in Abu Dhabi (ab 14 Uhr im LIVETICKER) entscheidet sich, wer Weltmeister wird.

Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri haben noch gleich drei Fahrer die Chance, F1-Weltmeister zu werden. Die besten Karten hat der aktuelle WM-Führende Norris.

So sehen Sie die Formel 1 in Abu Dhabi live im TV, Stream und Ticker:

TV: Sky

Sky Stream: Sky Go oder WOW

Sky Go oder WOW Ticker: SPORT1.de

Damit Norris erstmals Weltmeister wird, reicht ihm ein Platz auf dem Podium. Fährt er unter die ersten drei, ist es egal, was seine Konkurrenten machen.

Zwölf Punkte hinter ihm liegt der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Gewinnt er das Rennen am Sonntag, muss er darauf hoffen, dass Norris maximal Vierter wird. Dann würde er seine Aufholjagd krönen und zum fünften Mal in Folge Weltmeister werden.

Zumindest ins Rennen startet er mit der besten Ausgangsposition. Beim Qualifying am Samstag drehte er die schnellste Runde und geht von der Pole ins Rennen.

Sein ärgster Rivale Norris startet vom zweiten Platz.

Piastri muss auf Wunder hoffen

Theoretische Chancen hat auch noch Oscar Piastri, der als Dritter ins Rennen startet. Er liegt 16 Punkte hinter Norris.

Der McLaren-Pilot muss zum einen auf einen Ausrutscher seines Teamkollegen hoffen und zum anderen auch noch Max Verstappen im Rennen überholen.