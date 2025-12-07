Heute fällt definitiv die Entscheidung in der Formel 1! Beim letzten Rennen in Abu Dhabi (ab 14 Uhr im LIVETICKER) entscheidet sich, wer Weltmeister wird.
Formel 1 heute live: Der Große Preis von Abu Dhabi live im TV, Stream und Ticker - Wer wird Weltmeister?
Wer krönt sich zum F1-Weltmeister?
Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri haben noch gleich drei Fahrer die Chance, F1-Weltmeister zu werden. Die besten Karten hat der aktuelle WM-Führende Norris.
So sehen Sie die Formel 1 in Abu Dhabi live im TV, Stream und Ticker:
- TV: Sky
- Stream: Sky Go oder WOW
- Ticker: SPORT1.de
Damit Norris erstmals Weltmeister wird, reicht ihm ein Platz auf dem Podium. Fährt er unter die ersten drei, ist es egal, was seine Konkurrenten machen.
Zwölf Punkte hinter ihm liegt der amtierende Weltmeister Max Verstappen. Gewinnt er das Rennen am Sonntag, muss er darauf hoffen, dass Norris maximal Vierter wird. Dann würde er seine Aufholjagd krönen und zum fünften Mal in Folge Weltmeister werden.
Zumindest ins Rennen startet er mit der besten Ausgangsposition. Beim Qualifying am Samstag drehte er die schnellste Runde und geht von der Pole ins Rennen.
Sein ärgster Rivale Norris startet vom zweiten Platz.
Piastri muss auf Wunder hoffen
Theoretische Chancen hat auch noch Oscar Piastri, der als Dritter ins Rennen startet. Er liegt 16 Punkte hinter Norris.
Der McLaren-Pilot muss zum einen auf einen Ausrutscher seines Teamkollegen hoffen und zum anderen auch noch Max Verstappen im Rennen überholen.
Gewinnt Piastri den Großen Preis von Abu Dhabi, darf Lando Norris höchstens Sechster werden, damit doch noch der Australier Weltmeister wird.