Formel 1: Verstappen mit dickem Ausrufezeichen

Moritz Thienen 06.12.2025 • 16:03 Uhr Max Verstappen holt die Pole und legt im WM-Kampf vor. Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg enttäuschen.

Erstes Ausrufezeichen im so spannenden Kampf um die Weltmeisterschaft in der Formel 1! Max Verstappen holte sich im Qualifying die Pole für den Großen Preis von Abu Dhabi.

Der aktuelle WM-Führende Lando Norris landete bei der Quali für das letzte Rennen der Saison auf dem zweiten Platz. Sein Teamkollege Oscar Piastri wurde Dritter.

„Ich bin unglaublich glücklich, auf dem ersten Platz zu stehen. Es ist das Einzige, was wir tun können“, sagte Verstappen. „Es ist hart, Max hat einen super Job gemacht“, haderte Norris: „Im Moment bin ich enttäuscht.“

Am Sonntag (ab 14 Uhr im LIVETICKER) kommt es dann zum absoluten Showdown um die WM. Die besten Karten hat weiter Norris, der zwölf Punkte Vorsprung auf Verstappen hat. Piastri liegt mit 16 Punkten Rückstand ebenfalls noch in Lauerstellung.

Formel 1: Hamilton und Hülkenberg enttäuschen

Eine Quali zum Vergessen erlebte Nico Hülkenberg, der als 18. schon im Q1 ausschied und zudem auch das Duell gegen seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto deutlich verlor.

Mindestens genauso schlecht lief es auch erneut für Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der nur 16. wurde und damit bereits das dritte Mal in Folge bereits in der ersten Quali-Runde ausschied.