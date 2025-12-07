Formel 1: Red-Bull-Berater verdutzt TV-Duo - "Könnte ein Hinweis sein"

Felix Kunkel 07.12.2025 • 18:30 Uhr Nach dem Saisonfinale lässt Red-Bull-Chefberater Helmut Marko ein TV-Duo verdutzt zurück. Es geht um seine Zukunft beim Formel-1-Team.

Nach dem WM-Triumph von McLaren-Pilot Lando Norris hat Red-Bull-Chefberater Helmut Marko für einen kuriosen TV-Moment gesorgt. Der Österreicher gab zunächst seine Einschätzung zum Saisonfinale in Abu Dhabi ab.

„Unsere Hoffnung, dass Ferrari und Mercedes da vorne zumindest mitmischen könnten, hat sich leider nicht erfüllt. Ein Red Bull gegen zwei McLaren war letztlich der Ausschlag, dass wir die WM verloren haben“, ordnete Marko bei Sky ein.

Formel 1: Marko lässt aufhorchen

Gegen Ende des Gesprächs verabschiedete sich Sky-Moderator Peter Hardenacke von Marko: „Keine weiteren Fragen mehr. Eine gute Winterpause und dann mit frischer Kraft zurück. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder.“

Marko entgegnete jedoch knapp: „Vielleicht.“ Damit ließ er Hardenacke und Sky-Experte Ralf Schumacher sichtlich verdutzt zurück.

Der Moderator hielt dem bereits davongehenden Marko nochmals das Mikrofon hin: „Dann muss ich aber jetzt nochmal nachfragen.“

Red Bull? „Das könnte ein Hinweis sein“

Marko ging lächelnd weiter, winkte ab und murmelte etwas Unverständliches.

Hardenacke wandte sich daraufhin an Ralf Schumacher: „Nicht, dass da noch eine Überraschung kommt.“