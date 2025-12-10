Formel 1: Verliert Verstappen seinen nächsten Vertrauten?

Bianca Garloff 10.12.2025 • 15:26 Uhr Nach dem Saisonfinale von Abu Dhabi gibt es Spekulationen um Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase. Diskussionen über seine Zukunft beim Team sorgen für Aufsehen in der F1.

Steht Red Bulls „altes Ehepaar“ vor der Trennung? Kaum war das Saisonfinale von Abu Dhabi gefahren, da wurden Spekulationen über einen Abgang von Max Verstappens Kult-Renningenieur Gianpiero „GP“ Lambiase laut.

Sein emotionaler Funk nach dem knapp verpasstem fünften WM-Titel wurde von manchen als verbaler Abschied interpretiert. Dazu gab es Berichte, der 45-Jährige wolle aus familiären Gründen 2026 nicht mehr so oft an der Strecke sein.

Doch die Spekulationen sind falsch. SPORT1 weiß: Lambiase bleibt Verstappens Renningenieur und damit seine wichtigste Bezugsperson im Team.

Verstappen und Lambiase - wie ein altes Ehepaar

Seit Verstappens Einstieg 2016 ist Lambiase dessen technisches Rückgrat. Gemeinsam feierten sie vier WM-Titel und 71 Grand-Prix-Siege.

Der trockene Funk von „GP“ und Verstappens ungefilterte Emotionen, die die beiden oft wie ein altes Ehepaar wirken lassen, sind längst Teil der F1-Folklore.

Verstappens Satz unmittelbar nach Zieldurchfahrt in Abu Dhabi zeigt ebenfalls, wie wichtig Lambiase für den Niederländer ist: „Ich bin einfach stolz, mit jemandem zu arbeiten, der so gut ist.“

Der Engländer gilt im Team als unersetzbarer Verstappen-Flüsterer – nicht nur technisch, sondern auch menschlich.

Verstappen will Mann im Ohr behalten

Zwar berichteten einige Fachmedien, dass eine Neuorganisation innerhalb von Red Bull denkbar sei. Demnach könnte Lambiase innerhalb des Teams aufsteigen.

Zur Erinnerung: Schon 2025 fehlte er bei den Rennen in Österreich und Belgien am Kommandostand. Doch SPORT1 erfuhr: Verstappen will seinen Mann im Ohr unbedingt behalten.

Wohl auch, weil Red Bull ohnehin gerade einen Radikal-Umbau erlebt. Nach der Entlassung von Ex-Teamchef Christian Horner hat nun auch Red Bull-Chefberater Helmut Marko seinen Abschied verkündet und damit ein Verstappen-Vertrauer!