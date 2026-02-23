Formel 1: Hamilton kontert Rücktritts-Gerüchte

SPORT1 23.02.2026 • 14:45 Uhr Lewis Hamilton hat Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach der Saison 2026 entschieden zurückgewiesen. Nach den Tests sendet der Brite eine klare Botschaft aus und blickt kämpferisch auf die kommende Saison.

Lewis Hamilton hat Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach der Formel-1-Saison 2026 entschieden zurückgewiesen. Nach den dreitägigen Testfahrten in Bahrain, die am 20. Februar endeten, meldete sich der siebenmalige Weltmeister mit einer kämpferischen Botschaft in den sozialen Medien zu Wort.

„Das war’s mit den Tests. Es ist inspirierend zu sehen, wie ein Team alles gibt, um ein Auto zu bauen“, schrieb der Brite. Besonders die Entwicklungsarbeit reize ihn, so Hamilton weiter: „Alles wird von Grund auf neu konstruiert und immer wieder überarbeitet. Und nur wenige von uns dürfen diese Maschine am Ende fahren. Dieses Gefühl wird nie alt.“

Hamilton: Klares Bekenntnis zur Formel 1

Hamilton betonte seine Dankbarkeit gegenüber der Mannschaft im Werk und stellte unmissverständlich klar: „Ich liebe diesen Job über alles. Ich bin unglaublich glücklich, das tun zu dürfen.“ Dann folgte der entscheidende Satz in Richtung aller Kritiker: „Ich bin neu fokussiert und erfrischt. Ich gehe nirgendwo hin, also bleibt bei mir.“ Für einen Moment habe er vergessen, wer er sei, doch dank ihrer Unterstützung werde man diese Denkweise nicht noch einmal sehen.

Der Zeitpunkt seiner Ankündigung kommt nicht überraschend. 2026 tritt ein komplett neues Reglement in Kraft. Die Power Units setzen dann auf eine nahezu 50:50-Aufteilung zwischen Verbrennungsmotor und elektrischer Leistung. Die MGU-H entfällt und die MGU-K leistet bis zu 350 kW. Gleichzeitig wird vollständig nachhaltiger Kraftstoff eingesetzt.