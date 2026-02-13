Hamilton schlägt Alarm: "Man braucht einen Uniabschluss"

Bianca Garloff 13.02.2026 • 11:49 Uhr Die Formel 1 will nachhaltiger und technologischer werden. Doch nach den ersten Testfahrten spricht Lewis Hamilton offen über eine Komplexität, die selbst ihn überrascht.

Während die Teams in Bahrain Daten sammeln, wird immer deutlicher, wie stark sich das Fahren durch die neue Antriebsgeneration in der Formel 1 verändert hat. Das Verhältnis von Verbrennungs- und Elektroleistung nähert sich 50:50, die Energierückgewinnung wird zur zentralen Stellgröße und das Management dieser Systeme zur eigenen Wissenschaft.

Lewis Hamilton sprach nach seinen ersten Wüsten-Testkilometern im Ferrari SF-26 offen aus, was viele im Fahrerlager denken. „Kein Fan wird es verstehen, glaube ich“, konstatierte er. „Es ist so komplex, es ist lächerlich komplex.“

Sieben Meetings an einem einzigen Tag seien nötig gewesen, um die neuen Abläufe zu erklären. Hamilton: „Man braucht fast einen Uniabschluss, um das alles komplett zu begreifen.“

Ein Warnsignal für die Formel-1-Macher, denn wie im Fahrerlager zu hören ist, denkt auch der viermalige Champion Max Verstappen ähnlich.

Hamilton: „Alle im selben Boot“

Die neue Realität: Der Pilot trifft zwar weiterhin Entscheidungen auf der Strecke, doch Software-Algorithmen bestimmen im Voraus, wann Energie abgegeben oder zurückgewonnen wird. Wer sich verbremst oder eine Kurve anders anfährt, beeinflusst die Berechnungen des Systems.

„Wenn man sich verbremst, verändert das sofort den Algorithmus“, erklärte Hamilton. „Wir versuchen gerade, die Oberhand zu gewinnen und zu verstehen, wie wir damit arbeiten können. Aber alle sitzen im selben Boot.“

Brisant auch aus Sicht der F1-Vermarkter Liberty Media: Das klingt weniger nach klassischem Rennfahren, sondern nach Energie-Management bei Tempo 300.

Formel 1: Fahrerrolle verändert sich

Besonders auffällig: Die extreme Nutzung von „Lift-and-Coast“ – also frühem Lupfen vor der Bremszone -, um Energie zu sparen. In Barcelona seien es teilweise 600 Meter pro Qualifying-Runde gewesen. Dazu kommt das aggressive Herunterschalten bis in den ersten oder zweiten Gang, um mehr elektrische Energie zurückzugewinnen. Das Ergebnis: „Es wird einfach viel herumgerutscht“, klagte Hamilton.

Die große Frage bleibt also: Wird die neue Formel 1 anspruchsvoller oder nur komplizierter? Hamilton liefert keine endgültige Antwort. Aber sein Eindruck zeigt klar: Die Fahrerrolle verändert sich.