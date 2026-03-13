Formel 1: Briatore bestätigt Mercedes-Interesse an Alpine-Anteilen

SPORT1 13.03.2026 • 14:01 Uhr Mercedes will wohl 24 Prozent des Formel-1-Teams von Alpine übernehmen. Teamchef Briatore bestätigt konkrete Verhandlungen.

Mercedes verhandelt über einen möglichen Einstieg ins Formel-1-Team von Alpine. „Die Situation verändert sich von Tag zu Tag, aber ich kann sagen, dass die Verhandlungen mit Mercedes laufen“, erklärte Teamboss Flavio Briatore öffentlich am Rande des GP von China.

Dabei geht es um die Anteile der US-amerikanischen Investmentfirma Otro Capital, die sich von ihrem Teileigentum am Rennstalls trennen will. Die Gesellschaft bestimmt auch über den Weiterverkauf: „Das hat nichts mit Alpine zu tun“, betonte Briatore und ergänzte: „Derzeit haben wir drei oder vier potenzielle Käufer für die Otro-Anteile.“

Bei dem Interesse aus dem Mercedes-Lager soll es derweil nicht um einen Deal mit Toto Wolff persönlich gehen, sondern mit Mercedes, wie Briatore ausführte. Medienberichte hatten den Österreicher zuvor als möglichen Privatinvestor ins Spiel gebracht.

Formel 1: Enorme Wertsteigerung der Anteile

Die betroffenen Geschäftsanteile von 24 Prozent an Alpine hatte Otro Capital Ende 2023 übernommen.

Inzwischen soll der Wert des Formel-1-Teams laut Berichten auf 2,5 Milliarden Euro angestiegen sein, was einen Weiterverkauf deutlich lukrativer macht.