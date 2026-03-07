Formel 1: Mercedes in Melbourne unerreichbar

SID 07.03.2026 • 07:26 Uhr Auftakt nach Maß für Mercedes in die neue Formel-1-Saison. Max Verstappen hat derweil keinen Grund zur Freude.

Mercedes hat die Konkurrenz zum Auftakt der neuen Formel-1-Ära demoralisiert und sich vorerst zum Favoriten aufgeschwungen. George Russell sicherte sich am Samstag die Pole Position für den Großen Preis von Australien (Sonntag, 5.00 Uhr im LIVETICKER), Kimi Antonelli komplettiert die erste Startreihe - die Konkurrenz folgte erst im Abstand von acht Zehntelsekunden auf Russell.

Dritter wurde Isack Hadjar im Red Bull vor Charles Leclerc im Ferrari und den beiden McLaren: Oscar Piastri landete noch vor Weltmeister Lando Norris. Lewis Hamilton wurde im anderen Ferrari Siebter.

Max Verstappen wird vom Ende des Feldes starten. Der viermalige Weltmeister verlor gleich zu Beginn seiner ersten schnellen Runde die Kontrolle über seinen Red Bull, der hart in die Streckenbegrenzung einschlug. Verstappen konnte das Auto selbständig verlassen.

Beachtliches Formel-1-Debüt für Audi

Audi legte indes ein beachtliches erstes Formel-1-Qualifying seiner Geschichte hin. Nico Hülkenberg fuhr auf Rang elf und verpasste den dritten Durchgang um nur acht Hundertstelsekunden, Teamkollege Gabriel Bortoleto schnappte ihm dort den letzten Platz weg und wurde Zehnter.

Erklärtes Ziel für Audi ist es, im ersten Jahr regelmäßig in die Punkteränge zu fahren.