Formel 1: Pole! Supertalent setzt nächstes Ausrufezeichen

SID 28.03.2026 • 08:11 Uhr Supertalent Kimi Antonelli schnappt sich die nächste Pole Position. Der Italiener setzt sich in Japan vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell durch.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt und sich auch in Japan die Pole Position gesichert. Der 19-Jährige drehte im Qualifying zum Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr MEZ/Sky) die schnellste Runde und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen und WM-Spitzenreiter George Russell (0,298 Sekunden Zurück) durch. Der Italiener Antonelli hatte sich bereits in China Startplatz eins geholt und Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel 1 abgelöst.

„Ich bin sehr glücklich mit dieser Session. Ich habe mich sehr wohlgefühlt im Auto“, sagte Antonelli: „Ich freue mich auf morgen.“ Teamchef Toto Wolff freute sich ebenfalls über die Leistung seines Schützlings: „Richtig gut vom Kimi. Er ist sehr ruhig und kontrolliert geblieben. Das ist erfreulich“, sagte er bei Sky.

Formel 1: McLaren wieder mit Top-Platzierungen

Hinter den Silberpfeilen bestätigte der Australier Oscar Piastri als Dritter den Aufwärtstrend bei McLaren. „Es ist schön, hier in der Top Drei zu sein. Ganz klar haben wir nicht die Pace oder den Grip, um bei den Mercedes mitzuhalten. Aber wir kommen näher dran und das ist das Wichtigste“, resümierte Piastri nach dem Rennen.

McLaren-CEO Zak Brown sah ebenfalls eine Steigerung in der Leistung: „Guter Fortschritt. Oscar hat einen tollen Job gemacht mit P3. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein nach dem letzten Rennen. Bisher ein gutes Wochenende für McLaren unter den Umständen“, erklärte er bei Sky.

Charles Leclerc belegte im Ferrari Rang vier. Weltmeister Lando Norris erreichte im zweiten McLaren den fünften Platz und lag damit vor Rekordchampion Lewis Hamilton auf Rang sechs.

Enttäuschung für Verstappen

Für Max Verstappen, der die letzten vier Rennen in Suzuka gewann, setzte sich die enttäuschende Saison fort. Der Niederländer verpasste als Elfter den Einzug in den dritten Abschnitt des Qualifyings und musste sich zudem seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar geschlagen geben, der Platz acht erreichte.

Auch Nico Hülkenberg kassierte einen Dämpfer. Nach guten Eindrücken in den Trainings fuhr der Emmericher mit seinem Audi nur auf den 13. Rang. Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer wartet in dieser Saison noch auf seine ersten Punkte mit dem neuen Rennstall. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto überzeugte mit Platz neun.