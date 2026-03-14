Wer holt sich die Pole-Position beim Großen Preis von China? Nach dem Auftakt in Australien richten sich alle Augen auf Mercedes.
Formel 1: Qualifying von China heute live im TV, Stream und Ticker - wer holt die Pole-Position?
Wer holt die Pole-Position von China?
Die Silberpfeile dominierten den Start mit großer Deutlichkeit - und überzeugten auch im Training von Shanghai.
Formel 1: So können Sie den Saisonstart in Melbourne live verfolgen:
- TV: Sky
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Für den Rest der Teams könnte es in der gerade erst angelaufenen Saison auf Sicht also nur um Rang zwei gehen.
Schon zu diesem sehr frühen Zeitpunkt betonte McLaren-Teamchef Andrea Stella, dass es derzeit einzig „um den Platz hinter Mercedes“ gehe, denn die Silberpfeile sind „weit außerhalb unserer Reichweite.“
Bereits in Australien war Mercedes überlegen, George Russell siegte dort zum Auftakt vor Teamkollege Kimi Antonelli und Charles Leclerc im Ferrari.
Abseits des sportlichen Geschehens ist derweil eine bedauerliche Entscheidung gefallen: Die F1-Rennen in Jeddah und Bahrain müssen wegen des Iran-Konflikts abgesagt werden.
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