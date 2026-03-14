Formel 1: Qualifying von China heute live im TV, Stream und Ticker - wer holt die Pole-Position?

SPORT1 14.03.2026 • 05:00 Uhr Das zweite Formel-1-Rennen der Saison steht an. Die Augen sind auch in China auf Mercedes gerichtet - wer holt sich die Pole Position?

Wer holt sich die Pole-Position beim Großen Preis von China? Nach dem Auftakt in Australien richten sich alle Augen auf Mercedes.

Die Silberpfeile dominierten den Start mit großer Deutlichkeit - und überzeugten auch im Training von Shanghai.

Formel 1: So können Sie den Saisonstart in Melbourne live verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Für den Rest der Teams könnte es in der gerade erst angelaufenen Saison auf Sicht also nur um Rang zwei gehen.

Schon zu diesem sehr frühen Zeitpunkt betonte McLaren-Teamchef Andrea Stella, dass es derzeit einzig „um den Platz hinter Mercedes“ gehe, denn die Silberpfeile sind „weit außerhalb unserer Reichweite.“

Bereits in Australien war Mercedes überlegen, George Russell siegte dort zum Auftakt vor Teamkollege Kimi Antonelli und Charles Leclerc im Ferrari.