Formel 1: Zwei Rennen wegen Nahost-Krieg abgesagt

Jakob Lüers , Bianca Garloff 13.03.2026 • 15:40 Uhr Der Krieg im Nahen Osten hat auch auf den Sport zunehmend Einfluss. Die Formel 1 reagiert nun und muss ihren Rennkalender anpassen.

Der Krieg im Iran und seine Auswirkungen in der gesamten Golfregion sind längst in der Sportwelt angekommen. Nach SPORT1-Informationen sagt die Formel 1 die Saisonrennen in Jeddah (Saudi-Arabien) und Bahrain ab. Eine offizielle Verkündung der Rennserie steht noch aus, wird aber für dieses Wochenende erwartet. Auch Sky berichtet darüber.

Beide Staaten stehen seit Anfang März unter Beschuss der iranischen Revolutionsgarde als Reaktion auf den Angriff der USA und Israel.

Die zwei Rennen hätten am 12. (Jeddah) und 19. April (Bahrain) stattfinden sollen. In Bahrain waren im Februar noch Testfahrten für die neue Saison ausgetragen worden. Zum tatsächlichen Rennen wird es nun aber nicht kommen, zu unsicher ist die Lage vor Ort.

Dass die beiden Grands Prix durch alternative Rennen ersetzt werden, gilt als eher unwahrscheinlich, da der logistische und organisatorische Aufwand zu groß wäre. Auf den Großen Preis von Japan am 29. März könnte also eine mehrwöchige Pause folgen.