Formel 1: Rennen von China heute live im TV, Stream und Ticker - legt historisch guter Antonelli nach?

SPORT1 15.03.2026 • 05:00 Uhr Das zweite Formel-1-Rennen der Saison steht an. Der historisch junge Pole-Mann steht im Rampenlicht.

Kimi Antonelli hat am Samstag Geschichte in der Formel 1 geschrieben und als bisher jüngster Fahrer das Qualifying vor einem Grand Prix für sich entschieden. Kann der junge Italiener im Rennen am Sonntag (ab 8 Uhr im Ticker) nun nachlegen?

Der Trubel war für den Mercedes-Piloten jedenfalls groß, nachdem er Sebastian Vettel die Bestmarke abgenommen hatte. Die deutsche Legende war in Monza 2008 damals 21 Jahre und 72 Tage alt. Antonelli unterbot den Heppenheimer deutlich. Der Italiener ist 19 Jahre, sechs Monate und 17 Tage jung.

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Nun will er auch seinen ersten Rennsieg! Doch auf der Jagd nach einem erneuten Rekord ist Antonelli am Sonntag nicht. Max Verstappen (Red Bull) war beim Großen Preis von Spanien am 15. Mai 2016 im Alter von nur 18 Jahren und 228 Tagen ganz oben - auch er löste damals Vettel ab.

Größter Konkurrent für Antonelli dürfte sein Teamkollege George Russell sein, der sich trotz großer technischer Probleme im letzten Quali-Abschnitt noch in letzter Sekunde auf Platz zwei beförderte.

Ebenfalls stark zeigten sich am Samstag sowohl im Sprint als auch Qualifying die Ferraris. Lewis Hamilton will von Position drei angreifen, Charles Leclerc ist beim Start Vierter.

Bei Red Bull herrscht bereits Krisenstimmung. Max Verstappen verpatzte den Sprint als Neunter und geht auch nur als Achter in den Großen Preis. Er zeigte sich hinterher mächtig frustriert. Schlägt er nun zurück?