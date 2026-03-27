Formel 1: Silberpfeile dominieren auch in Japan

SID 27.03.2026 • 04:41 Uhr Das Mercedes-Duo belegt in der ersten Trainingssession in Suzuska die Plätze eins und zwei. Dahinter machen die Weltmeister einen guten Eindruck.

Mercedes hat auch in Japan die erste Trainingssession der Formel 1 gewonnen. Der britische WM-Spitzenreiter George Russell, Sieger beim Saisonauftakt in Australien, fuhr in Suzuka in 1:31,666 Minuten die schnellste Runde.

Sein italienischer Teamkollege und Shanghai-Gewinner Kimi Antonelli lag mit nur 26 Hundertstel Rückstand auf dem zweiten Platz.

Hinter den Silberpfeilen machte McLaren einen guten Eindruck. Weltmeister Lando Norris (Großbritannien) wurde Dritter (0,132 Sekunden zurück), Oscar Piastri (Australien) lag auf Rang vier (0,199 Sekunden).

Es folgten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco/0,289 Sekunden zurück) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/0,374) auf den Plätzen fünf und sechs.

Verstappen enttäuscht im Training

Der viermalige Champion Max Verstappen fuhr auch zu Beginn des dritten Rennwochenendes der Saison klar hinterher. Der niederländische Red-Bull-Star lag als Siebter fast acht Zehntel hinter Russell (0,791).

Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde mit seinem Audi Zwölfter (1,132) und dabei nur knapp von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto (Brasilien), der den elften Platz erreichte, geschlagen (1,093).