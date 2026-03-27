Formel 1: Silberpfeile dominieren auch in Japan

Mercedes hat auch in Japan die erste Trainingssession der Formel 1 gewonnen. Der britische WM-Spitzenreiter George Russell, Sieger beim Saisonauftakt in Australien, fuhr in Suzuka in 1:31,666 Minuten die schnellste Runde.
Silberpfeile dominieren auch in Japan
Sein italienischer Teamkollege und Shanghai-Gewinner Kimi Antonelli lag mit nur 26 Hundertstel Rückstand auf dem zweiten Platz.
Hinter den Silberpfeilen machte McLaren einen guten Eindruck. Weltmeister Lando Norris (Großbritannien) wurde Dritter (0,132 Sekunden zurück), Oscar Piastri (Australien) lag auf Rang vier (0,199 Sekunden).
Es folgten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco/0,289 Sekunden zurück) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/0,374) auf den Plätzen fünf und sechs.
Verstappen enttäuscht im Training
Der viermalige Champion Max Verstappen fuhr auch zu Beginn des dritten Rennwochenendes der Saison klar hinterher. Der niederländische Red-Bull-Star lag als Siebter fast acht Zehntel hinter Russell (0,791).
Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde mit seinem Audi Zwölfter (1,132) und dabei nur knapp von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto (Brasilien), der den elften Platz erreichte, geschlagen (1,093).
Um 7.00 Uhr (MEZ) steht in Suzuka das zweite Training an. Nach einer weiteren Session am Samstag (3.30 Uhr MEZ) folgt das Qualifying (7.00 Uhr MEZ), am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/alle Sky) findet der Große Preis von Japan statt.
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