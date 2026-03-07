Kurioser Crash beim Formel-1-Auftakt

SPORT1 07.03.2026 • 09:09 Uhr Beim Qualifying zum Australien-GP kommt es zu einem außergewöhnlichen Crash – der Folgen haben dürfte.

Diese Aktion dürfte Mercedes teuer zu stehen kommen. Im Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne (Sonntag, 5.00 Uhr im LIVETICKER) ist der Boxencrew der Silberpfeile ein Fehler unterlaufen – und der blieb nicht ohne Folgen.

Zu Beginn des dritten Quali-Abschnitts fuhr Kimi Antonelli in seinem Mercedes auf die Strecke. Das Problem: Die Crew hatte vergessen, ein Kühlgerät an dem Boliden zu entfernen. Der 19-Jährige verlor den Kühler mitten auf der Strecke, doch damit nicht genug.

Augenblicke später donnerte Weltmeister Lando Norris im McLaren über den Kühler, der in der Folge in unzählige Teile zersprang, die sich über die gesamte Strecke verteilten. Das Qualifying musste unterbrochen, die Strecke in der Folge gesäubert werden.

Untersuchung gegen Mercedes

Gegen die Silberpfeile läuft aktuell eine Untersuchung, wurde der Bolide doch in einem unsicheren Zustand auf die Strecke geschickt.