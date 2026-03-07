Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Formel 1
Formel 1
NEWS
FAHRERWERTUNG
TEAMWERTUNG
KALENDER
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Formel 1>

Kurioser Crash beim Formel-1-Auftakt

Kurioser Crash beim F1-Auftakt

Beim Qualifying zum Australien-GP kommt es zu einem außergewöhnlichen Crash – der Folgen haben dürfte.
Die Formel 1 gilt nach wie vor als die Königsklasse des Motorsports. Hier gibt es alle Informationen rund um die Saison 2026.
SPORT1
Beim Qualifying zum Australien-GP kommt es zu einem außergewöhnlichen Crash – der Folgen haben dürfte.

Diese Aktion dürfte Mercedes teuer zu stehen kommen. Im Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne (Sonntag, 5.00 Uhr im LIVETICKER) ist der Boxencrew der Silberpfeile ein Fehler unterlaufen – und der blieb nicht ohne Folgen.

Zu Beginn des dritten Quali-Abschnitts fuhr Kimi Antonelli in seinem Mercedes auf die Strecke. Das Problem: Die Crew hatte vergessen, ein Kühlgerät an dem Boliden zu entfernen. Der 19-Jährige verlor den Kühler mitten auf der Strecke, doch damit nicht genug.

Augenblicke später donnerte Weltmeister Lando Norris im McLaren über den Kühler, der in der Folge in unzählige Teile zersprang, die sich über die gesamte Strecke verteilten. Das Qualifying musste unterbrochen, die Strecke in der Folge gesäubert werden.

Untersuchung gegen Mercedes

Gegen die Silberpfeile läuft aktuell eine Untersuchung, wurde der Bolide doch in einem unsicheren Zustand auf die Strecke geschickt.

Mercedes darf sich vermutlich auf eine saftige Geldstrafe einstellen. Zwar ist auch eine sportliche Strafe möglich, was im Zuge von Rang eins und zwei äußerst ärgerlich wäre, dies gilt aber eher als unwahrscheinlich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite