So lief Audis Formel-1-Debüt

SPORT1 07.03.2026 • 11:09 Uhr Das Abenteuer Formel 1 beginnt für Audi und Nico Hülkenberg mit einer durchaus ansehnlichen Leistung.

Ansehnlicher Start von Audi in der Königsklasse des Motorsports! Im ersten Qualifying des neu eingestiegenen Teams beim Großen Preis von Australien in Melbourne landeten Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg auf den Plätzen zehn und elf und damit im Mittelfeld der 22 teilnehmenden Boliden.

Und dabei waren die Abstände durchaus knapp. Hülkenberg verpasste den Sprung ins Q3 nur knapp, schließlich fehlten auf Teamkollege Bortoleto nur acht Hundertstelsekunden. Noch knapper ging es allerdings nach hinten zu. Haas-Pilot Oliver Bearman war als Zwölfter nur acht Tausendstelsekunden hinter dem Deutschen.

Für Hülkenberg war die erste Standortbestimmung seines neuen Teams derweil durchaus hektisch. „Es lief nicht so ruhig, gewohnt und zivilisiert wie im letzten Jahr”, konstatierte er im Sky-Interview und fügte an, „Details und Kleinigkeiten, die aber am Ende im Großen und Ganzen viel ausmachen“, hätten Probleme gemacht.

Hülkenberg mit Audi-Performance zufrieden

So sei noch lange nicht alles zusammengelaufen, „bis auf die allerletzte Runde in Q2, die dann gesessen hat.“

Insgesamt zeigte sich der 38-Jährige mit den Mittelfeldplätzen aber zufrieden, auch wenn noch „Luft nach oben“ und „viel zu arbeiten“ sei.