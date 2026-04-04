"Die Formel 1 braucht Verstappen nicht"

Stefan Schnürle 04.04.2026 • 20:36 Uhr Max Verstappen ist unzufrieden damit, wie sich die Formel 1 entwickelt. Von seinen Rücktrittsandeutungen hat der ehemalige Rennfahrer Eddie Irvine mehr als genug.

Ex-Formel-1-Rennfahrer Eddie Irving hat mit deutlichen Worten gegen den viermaligen Max Verstappen ausgeteilt, nachdem dieser sich in dieser Saison häufiger über die Änderungen in der Formel 1 beschwert hatte.

„Die Formel 1 braucht Max nicht, es gibt genügend talentierte Piloten“, sagte der Vize-Weltmeister von 1999 im Interview mit der Gazzetta dello Sport in Bezug auf den wiederholt angedeuteten Rückzug von Verstappen aus der Königsklasse.

Der 65-jährige Nordire legte in Richtung Verstappen noch nach: „Für ihn ist es hart, nur unten in der Tabelle zu stehen, aber wenn er an sein Gehalt denkt, gibt es sicher 50 Millionen gute Gründe zu bleiben.“

Irvine spielte damit auf das rund um die Verlängerung 2022 kolportierte Jahresgehalt Verstappens an, laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes soll dessen Grundgehalt sogar bei 65 Millionen US-Dollar liegen. Hinzu kamen demnach in der vergangenen Saison Boni über elf Millionen US-Dollar.

Weiterer Formel-1-Experte teilt gegen Verstappen aus

Kritik von britischen Experten kennt der Niederländer aber bereits zur Genüge. Ex-Pilot Martin Brundle sagte in einem Sky-Podcast: „Entweder geh – oder hör auf, davon zu reden!“

Verstappen hadert mit den neuen Autos, da seiner Meinung nach die fahrerische Komponente weniger wichtig geworden ist. Mit nur zwölf Zählern belegt der Red-Bull-Pilot nur Platz neun der Fahrerwertung, Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes hat bereits 60 Punkte mehr eingesammelt.