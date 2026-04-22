Formel 1: Das sagt Schumacher zur Verstappen-Attacke

Felix Kunkel 22.04.2026 • 19:24 Uhr Ralf Schumacher nimmt Stellung zu der Verbalattacke von Max Verstappens Vater. Dieser sei derzeit "etwas aggressiv, etwas dünnhäutig".

Äußerungen von Ralf Schumacher über Max Verstappen und dessen Situation bei Red Bull riefen zuletzt einen wütenden Jos Verstappen auf den Plan. Der Vater des niederländischen Formel-1-Piloten bezeichnete Schumachers Aussagen in einem Beitrag auf X als „Bullshit“.

Nun hat der TV-Experte auf die Attacke von Verstappens Vater reagiert. „Ich mag Jos, ich mag Max, es ist alles gut. Aber es ist für beide eine harte Zeit, auch für den Vater, der sich nach den vielen Erfolgen nun für Dinge rechtfertigen und Dinge erklären muss“, sagte Schumacher im Sky-Podcast „Backstage Boxengasse“.

„Und das ist eben nicht Jos. Da ist er im Moment etwas nah am Wasser gebaut, etwas aggressiv, etwas dünnhäutig. Das gehört aber auch dazu, er ist ein emotionaler Typ. Mich stört es nicht“, führte er weiter aus.

Schumacher: Verstappens Vater ist „anderer Meinung“

Nach eigener Aussage hatte Schumacher in der Zwischenzeit bereits persönlichen Kontakt zu Jos Verstappen. „Er war zu mir nicht unhöflich, hat aber festgehalten, dass er anderer Meinung ist“, erklärte der 50-Jährige.

Schumacher hatte zuvor die Lage bei Verstappens Rennstall Red Bull nach dem Abgang von Helmut Marko analysiert. Dabei schilderte der sechsmalige Grand-Prix-Sieger, dass es beim Team „ein bisschen drunter und drüber“ gehe und es „keine ordentliche Kommunikation nach außen“ gebe.

Jos Verstappen sehe die Thematik wohl anders, meinte Schumacher nun: „Wer weiß, ob er jetzt irgendeine Position bei Red Bull übernommen hat und das jetzt persönlich nimmt.“