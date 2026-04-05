Formel 1: Nächster Schock bei Red Bull! Verstappen-Vertrauter geht

Karina Präg 05.04.2026 • 18:41 Uhr Beim Formel-1-Team Red Bull gibt es den nächsten großen Personal-Hammer. Der treue und langjährige Top-Mechaniker Ole Schack verlässt den Rennstall.

Das Personal-Beben beim Formel-1-Team Red Bull nimmt kein Ende. Nun hat auch der langjährige Top-Mechaniker Ole Schack seinen Abschied angekündigt. Der Däne möchte offenbar einen Neuanfang wagen. Ein genaues Austrittsdatum ist noch nicht bekannt.

Wie das Portal planetf1 berichtet, seien die veränderte Atmosphäre und das veränderte Arbeitsumfeld Grundlage dieser Entscheidung. Dabei soll vor allem die Neugestaltung des Teams seit dem Abgang von Christian Horner im Juli letzten Jahres eine große Rolle gespielt haben.

Formel 1: Schack ist ein Red-Bull-Urgestein

Schack gilt als Urgestein des Rennstalls. In seiner Zeit bei Red Bull hat er seit dem Grand Prix von Australien 2005 – dem ersten Rennen unter dem neuen Namen des Teams – kein einziges Rennen verpasst. Kein anderer Mitarbeiter im Team kann eine solche Serie vorweisen. Nach über 20 Jahren im Team wolle er sich nun neuen Herausforderungen widmen.

Nachdem Horner im letzten Jahr gehen musste, endete auch die Zeit des langjährigen Beraters Helmut Marko. In den folgenden Monaten gab es weitere große Personalumbrüche. Mitarbeiter wie Craig Skinner und Matt Caller orientierten sich um und sind nicht mehr länger Teil des Rennstalls.

Es läuft nicht mehr bei Red Bull

Die Stimmung im Team soll in den letzten Monaten deutlich gelitten haben. „Es ist nicht gut“, ordnete Isack Hadjar die Stimmung ein und erklärte: „Alle arbeiten mit Hochdruck daran, zu verstehen, was los ist. Hoffentlich zeigt die nächste Version des Autos wirklich Wirkung.“