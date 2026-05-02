Sprint-Pole-Sensation: Norris demütigt Mercedes in Miami

SID 02.05.2026 • 05:55 Uhr McLaren meldet sich mit einem runderneuerten Auto an der Spitze zurück. Die bislang dominierenden Silberpfeile kassieren einen Dämpfer.

Lando Norris war nach seinem Befreiungsschlag in Miami erleichtert. „Ich freue mich einfach, wieder hier zu sein“, sagte der McLaren-Pilot lachend, „es ist schon eine Weile her.“

Hatte der Weltmeister in den ersten Wochen der Saison bittere Rückschläge einstecken müssen, meldete er sich mit der Pole Position im Sprint-Qualifying eindrucksvoll zurück – und sorgte für Stirnrunzeln bei der Konkurrenz.

McLaren und Ferrari enteilen Mercedes

„Es ist schon überraschend, wie groß der Sprung bei McLaren und Ferrari war. Das ist verdammt beeindruckend“, sagte George Russell, der in seinem zuvor dominanten Mercedes nur den sechsten Platz erreichte: „Wir wussten zwar, dass sie den Rückstand wahrscheinlich aufgeholt hatten. Aber den ganzen Tag über waren sie schneller als wir.“

Immerhin schaffte es WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im anderen Silberpfeil auf Rang zwei, doch der Italiener lag deutlich hinter Titelverteidiger Norris zurück und nur knapp vor Oscar Piastri im zweiten McLaren.

„Diese Strecke hat uns schon immer gut gelegen“, sagte Norris, der 2024 auf dem Kurs rund um das Hard-Rock-Stadium der Miami Dolphins seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert hatte. Und auch in diesem Jahr hat der Engländer beste Chancen, die zahlreichen Upgrades am runderneuerten McLaren funktionieren in Kombination mit den angepassten Regeln für die Motoren offenbar glänzend.

„Wir wussten, dass das, was wir mitgebracht haben, einen Fortschritt bedeuten würde. Und das ist auch der Fall“, sagte der 26-Jährige, der in dieser Saison noch nicht das Podium erreicht hat.

Stella bremst Comeback-Euphorie

Es sei „positiv, dass die Upgrades liefern“, meinte McLarens Teamchef Andrea Stella. Doch der Italiener trat schnell auf die Euphoriebremse: „Bevor wir es ein Comeback nennen, wollen wir noch ein bisschen abwarten, wie das Wochenende verläuft.“ Im Moment sei er „zufrieden mit dem, was wir erreicht haben“, sagte Norris: „Und wir werden uns darauf konzentrieren, vor dem Sprint und dem Qualifying weitere Verbesserungen vorzunehmen.“