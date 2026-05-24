Formel 1: Bitteres Russell-Aus! Nun droht eine Strafe

Niklas Senger 24.05.2026 • 23:34 Uhr George Russell scheidet beim Großen Preis von Montreal früh aus. Für den Mercedes-Star ist es ein herber Rückschlag nach einem bisher perfekten Wochenende.

Was für ein bitterer Moment für George Russell in der Formel 1! Der Große Preis von Montreal ist für den Mercedes-Piloten nach 30 Runden beendet. Nach einem Defekt kam er in Kurve acht weit raus und musste seinen Boliden kurz darauf am Streckenrand abstellen. Für den Briten ist es ein enormer Rückschlag im Kampf um die WM.

„Das Auto hat sich ausgeschaltet, wir kennen aber nicht die genaue Ursache. Er hatte keinen Antrieb mehr und es hat nichts mehr funktioniert, daher musste er das Auto abstellen“, sagte Kommunikationschef Bradley Lord bei Sky.

Darüber hinaus droht Russell auch eine Geldstrafe – wie der ehemalige F1-Rennleiter Niels Wittich bei Sky erklärte. Schwer frustriert feuerte der Pechvogel seine Handschuhe in den Reifenstapel und entsorgte auch seine Kopfstütze regelwidrig auf der Strecke.

„Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich kann gerade nicht mehr sagen“, zeigte sich Russell noch während des laufenden Rennens niedergeschlagen: „Es fühlt sich so an, als hätte ich nicht mehr machen können an diesem Wochenende. Klar, ich bin jetzt nicht zufrieden, sondern ziemlich frustriert, mit dem was passiert ist, aber was kann ich machen?“

Russell hatte perfektes Wochenende

Bisher hatte Russell auf ein perfektes Rennwochenende in Kanada zurückblicken dürfen. Sowohl im Sprint-Qualifying und im Qualifying hatte sich der WM-Zweite die Pole Position gesichert und das Sprintrennen am Samstag gewonnen.

Auch im Rennen am Sonntag lag Russell bis zu seinem Ausscheiden in Führung und hoffte somit auf ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die Führung in der Fahrerwertung. Teamkollege Kimi Antonelli hatte zuletzt drei Hauptrennen in Serie gewonnen, während Russell seit dem Saisonauftakt auf einen Sieg wartet.

Hitzige Duelle im Team Mercedes

Nach dem Aus von Russell fuhr Antonelli ungebremst seinem vierten Sieg in Serie entgegen, in der Fahrerwertung liegt er nun bereits mit 43 Punkten in Führung.

Am Sonntag setzte sich der interne Kampf aber weiter fort, es kam zu einigen Überholmanövern. In Runde 25 gingen Russell und Antonelli sogar Seite an Seite durch eine Passage der Strecke, wobei Antonelli leicht von der Strecke abkam. Der Italiener setzte sich kurzzeitig an die Spitze, musste die Position nach Aufforderung des Teams aber wieder abgeben.