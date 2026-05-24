Formel 1: Bitteres Russell-Aus! Nun droht eine Strafe

Was für ein bitterer Moment für George Russell in der Formel 1! Der Große Preis von Montreal ist für den Mercedes-Piloten nach 30 Runden beendet. Nach einem Defekt kam er in Kurve acht weit raus und musste seinen Boliden kurz darauf am Streckenrand abstellen. Für den Briten ist es ein enormer Rückschlag im Kampf um die WM.
Bitteres Aus! Russell droht Strafe
„Das Auto hat sich ausgeschaltet, wir kennen aber nicht die genaue Ursache. Er hatte keinen Antrieb mehr und es hat nichts mehr funktioniert, daher musste er das Auto abstellen“, sagte Kommunikationschef Bradley Lord bei Sky.
Darüber hinaus droht Russell auch eine Geldstrafe – wie der ehemalige F1-Rennleiter Niels Wittich bei Sky erklärte. Schwer frustriert feuerte der Pechvogel seine Handschuhe in den Reifenstapel und entsorgte auch seine Kopfstütze regelwidrig auf der Strecke.
„Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich kann gerade nicht mehr sagen“, zeigte sich Russell noch während des laufenden Rennens niedergeschlagen: „Es fühlt sich so an, als hätte ich nicht mehr machen können an diesem Wochenende. Klar, ich bin jetzt nicht zufrieden, sondern ziemlich frustriert, mit dem was passiert ist, aber was kann ich machen?“
Russell hatte perfektes Wochenende
Bisher hatte Russell auf ein perfektes Rennwochenende in Kanada zurückblicken dürfen. Sowohl im Sprint-Qualifying und im Qualifying hatte sich der WM-Zweite die Pole Position gesichert und das Sprintrennen am Samstag gewonnen.
Auch im Rennen am Sonntag lag Russell bis zu seinem Ausscheiden in Führung und hoffte somit auf ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die Führung in der Fahrerwertung. Teamkollege Kimi Antonelli hatte zuletzt drei Hauptrennen in Serie gewonnen, während Russell seit dem Saisonauftakt auf einen Sieg wartet.
Hitzige Duelle im Team Mercedes
Nach dem Aus von Russell fuhr Antonelli ungebremst seinem vierten Sieg in Serie entgegen, in der Fahrerwertung liegt er nun bereits mit 43 Punkten in Führung.
Beide Mercedes-Stars hatten sich bereits im Sprint hitzige Duelle geliefert. Antonelli beschwerte sich am Funk, Teamchef Toto Wolff musste ein Machtwort sprechen.
Am Sonntag setzte sich der interne Kampf aber weiter fort, es kam zu einigen Überholmanövern. In Runde 25 gingen Russell und Antonelli sogar Seite an Seite durch eine Passage der Strecke, wobei Antonelli leicht von der Strecke abkam. Der Italiener setzte sich kurzzeitig an die Spitze, musste die Position nach Aufforderung des Teams aber wieder abgeben.
„Es war großartig, ich habe es geliebt“, sagte Russell über die Duelle im Rennen. „Wir haben uns nicht berührt. Es war hart und eng, darum geht es ja beim Rennenfahren. Es wäre schön gewesen, wenn es noch 30 Runden so weiter gegangen wäre.“
Jetzt für den Motorsport-Newsletter anmelden und keine News mehr verpassen! Alle Infos zu Formel 1, MotoGP und mehr direkt in dein Postfach