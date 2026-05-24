Formel 1: Vierter Sieg für Super-Youngster - heftiger Dämpfer für Kollegen

Niklas Senger 24.05.2026 • 23:48 Uhr Kimi Antonelli gewinnt nach einem Defekt seines Teamkollegen auch den Großen Preis von Kanada. Seine Führung in der Fahrerwertung baut der Italiener weiter aus.

Genie und Wahnsinn bei Mercedes: Super-Youngster Kimi Antonelli feiert in der Formel 1 seinen vierten Rennsieg in Serie. Beim Großen Preis von Montreal kommt der 19-Jährige Italiener im Mercedes vor Lewis Hamilton (Ferrari) und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) ins Ziel. Für Hamilton war es sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari. Nico Hülkenberg landete im Audi auf Rang zwölf.

Bis zur 30. Runde des Rennens lieferte sich Antonelli einige enge Duelle mit seinem Teamkollegen George Russell. Beide Mercedes-Piloten bekämpften sich auf der Strecke, beide begingen dabei allerdings auch Fahrfehler, mehr als einmal kam es fast zum Unfall – dabei hatten ähnliche Szenen am Samstag im Sprint von Montréal noch ein ausführliches, klärendes Dreiergespräch mit Teamchef Toto Wolff zur Folge.

Defekt bei Russell entscheidet Duell an der Spitze

Russell hatte bislang ein perfektes Rennwochenende absolviert. Im Sprint-Qualifying, Sprint und Qualifying war der Brite nicht zu schlagen. Am Sonntag musste der WM-Zweite sein Auto nach einem Defekt jedoch am Streckenrand abstellen.

Der Defekt an Russells Auto entschied letztlich das Duell, er kam für den Engländer zur Unzeit: Nach schwierigen Wochenenden hatte er an diesem Wochenende eigentlich wieder Selbstvertrauen sammeln können.

Mit Blick auf die Fahrerwertung feierte Antonelli einen riesigen Coup. Der Vorsprung auf seinen ärgsten Konkurrenten im Kampf um die WM beträgt nun schon früh in der Saison 43 Punkte, womit er sich zum Topfavoriten auf den WM-Titel aufschwingt.

Chaos vor dem Rennstart – Destaster bei McLaren

Schon vor dem Rennenstart hatte sich Chaos im Grid breit gemacht. Eine ungewöhnlich lange andauernde Startsequenz und ein Defekt von Arvid Lindblad (Racing Bulls) sorgten dafür, dass insgesamt drei Aufwärmrunden absolviert werden mussten.

Dazu sorgten die widrigen Wetterbedingungen für ein Strategie-Desaster bei McLaren. Tagelang hatte in Montreal das Wetter am Rennsonntag eine große Rolle gespielt, Regen schien eigentlich unausweichlich – wie zuletzt in Miami nach ähnlichen Ansagen war dann aber alles halb so wild. Vormittags hatte es geregnet, die Strecke trocknete dann ab, und doch sorgte der Wetterbericht weiterhin für Verunsicherung.

Anders als der Großteil des Feldes starteten Lando Norris und Oscar Piastri auf den Rängen drei und vier im Nieselregen auf den Intermediate-Reifen.

Schnell machten sich Probleme bei den McLaren-Stars bemerkbar. Nach einem frühen Boxenstopp fiel das Team im Feld weit zurück. Norris musste sein Auto frühzeitig abstellen, während Piastri die Punkteränge mit Platz elf verpasste.