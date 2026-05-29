Formel 1: Neue Regel für Monaco gestrichen

SPORT1 29.05.2026 • 13:09 Uhr In Monaco wird die Formel 1 2026 aus Sicherheitsgründen auf den Active-Aero-Geradenmodus verzichten. Wem spielt das in die Karten?

Die Formel 1 zieht die Notbremse: Beim anstehenden Rennen in Monaco wird der neue Active-Aero-Geradenmodus der 2026er-Autos, also die aktive Aerodynamik, nicht eingesetzt. Auf dem Straßenkurs sind laut Streckenkarte aus Sicherheitsgründen keine Aktivierungszonen vorgesehen.

Der Hintergrund: Mit dem „Straight-Line-Mode“ werden Front- und Heckflügel flacher gestellt, um den Luftwiderstand zu senken. Danach geht es zurück in die High-Downforce-Stellung für Kurven.

Die FIA will den Modus aber nur dort zulassen, wo die Autos nicht am Grip-Limit arbeiten, also weder in Querbelastung noch in sensiblen Brems- und Traktionsphasen. In Monaco kommt erschwerend eine Mindestdauer von mehr als drei Sekunden pro Zone hinzu – auch dieses Kriterium soll der Kurs nicht erfüllen.

Formel 1: Wer profitiert in Monaco?

So fahren die Teams 2026 in Monte Carlo mit fixen Aero-Flächen und ohne Geradenmodus – und anders als im Vorjahr auch ohne DRS. Damit wird Monaco zum einzigartigen Setup-Puzzle: Anstelle von Effizienz zählt maximaler Abtrieb auf einer Strecke, auf der Überholen praktisch nur nach Fehlern möglich ist.

Sportlich bekommt das Ganze Sprengkraft: Mercedes dominierte die ersten fünf Saisonrennen komplett. Vier Siege holte Kimi Antonelli, einen George Russell. In Montreal brachte das Team ein Upgrade-Paket, das unter anderem auf mehr Abtrieb zielte – ein Pluspunkt für enge Stadtkurse. Gleichzeitig gilt Monaco „auf dem Papier” als Ferrari-Terrain: Der SF-26 wird in langsamen und mittelschnellen Kurven sowohl beim Chassis als auch bei der Aerodynamik hoch eingeschätzt.