Formel 1: Vater von Verstappen ätzt gegen Ex-Teamchef

Jos Verstappen, der Vater von Formel-1-Pilot Max Verstappen, hat einmal mehr gegen einen Kritiker seines Sohnes ausgeteilt. Dieses Mal im Visier des 54-Jährigen: Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner.
Verstappens Vater ätzt
„Hi Günther. Jetzt verstehe ich, warum Du kein Formel-1-Teamchef mehr bist. Es ist die Art und Weise, wie Du redest“, kommentierte Jos Verstappen am Samstag einen Beitrag bei X.
Der Grund für die Attacke des Niederländers: Steiner hatte jüngst erklärt, dass Max Verstappen seiner Ansicht nach nur deshalb die neuen Regelungen der Formel 1 so hart kritisiert, weil er nicht um Siege mitfährt.
Formel 1: Günther Steiner kommentiert Verstappen-Kritik
Der Südtiroler mutmaßte, dass es anders wäre, wenn der Red-Bull-Pilot ganz vorne stünde. „Wenn Verstappen gewonnen hätte, wäre er wirklich glücklich und das wäre das beste Reglement aller Zeiten“, betonte Steiner.
Es ist nicht das erste Mal, dass Jos Verstappen mit einem Kommentar in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte. Im April hatte er gegen Ralf Schumacher ausgeteilt, nachdem der TV-Experte die Situation rund um Verstappen bei Red Bull kritisch beleuchtet hatte.