Nächstes Chaos-Wochenende für Audi: "Kann man sich nicht erlauben"

Moritz Thienen 04.05.2026 • 10:08 Uhr Audi erlebt das nächste bittere Wochenende in der Formel 1. Nico Hülkenberg versucht, positiv zu bleiben. Timo Glock findet deutliche Worte.

Audi scheint noch immer nicht so richtig in der Formel 1 angekommen zu sein. Auch am vierten Rennwochenende in Miami erlebte das neue Team eine Enttäuschung nach der anderen.

Los ging das Chaos-Wochenende schon am Samstag mit Problemen am Auto von Nico Hülkenberg. Der Audi fing auf dem Weg zum Start das Sprintrennens Feuer am Auspuff. Hülkenberg konnte deshalb nicht starten. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde nach dem Kurzrennen am Samstag wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften zum Ansaugluftdruck des Motors aus der Wertung genommen.

In der Quali lief es wenige Stunden später nicht viel besser. Zwar wurde Hülkenberg immerhin Elfter, verpasste aber erneut knapp das Q3. Bortoleto ereilte dasselbe Schicksal wie zuvor sein Teamkollege: Sein Auto fing Feuer.

Beim Rennen am Sonntag enttäuschten dann erneut beide Audis. Für Hülkenberg war der Grand Prix früh beendet. Der Deutsche musste seinen Audi aufgrund von technischen Problemen bereits nach neun Runden in der Box abstellen. Bortoleto kam zwar ins Ziel, verpasste als Zwölfter aber erneut die Punkte.

Formel 1: Hülkenberg mit Durchhalteparolen

Der Brasilianer konnte immerhin zum Auftakt der Saison in Brasilien als Neunter zwei WM-Pünktchen sammeln. Nico Hülkenberg wartet dagegen noch auf seinen ersten Punkt für Audi.

17 andere Fahrer konnten in dieser Saison schon punkten. Trotzdem versucht Hülkenberg, optimistisch zu bleiben. „Wir haben aber auch positive Sachen gehabt. Unsere Pace ist nicht so schlecht. Das müssen wir jetzt umsetzen und auf den Asphalt bringen und auch mal die karierte Flagge sehen und unsere Autos durchbringen. Wir bleiben dran, halten den Kopf oben und lassen uns nicht unterkriegen“, sagte er nach dem Rennen in Miami bei Sky.

„Am Start habe ich leider einen kleinen Kontakt mit Carlos (Sainz, Anm. d. Red.) gehabt in Kurve eins. Da hatten wir eine Beschädigung am Frontflügel und mussten dann stoppen für einen neuen Flügel. Das hat uns dann natürlich massivst nach hinten geworfen“, analysierte Hülkenberg sein Rennen: „In der Safety-Car-Phase haben wir dann leider ein Problem gehabt, was uns nicht erlaubt hat, weiterzufahren.“

Was genau der Grund dafür war, wisse er noch nicht, so Hülkenberg: „Aktuell werden die Jungs natürlich schauen, was die Ursache war. Es war insgesamt ein charakterbildendes Wochenende für uns. Wir haben viele Themen gehabt. Da ist weiterhin viel zu tun“, sagte der Audi-Pilot mit leicht gequältem Lächeln.

Audi? „Sowas kann man sich nicht erlauben“

Besonders auffällig: Wenn Audi das Auto auf die Strecke bekommt, ist das Team durchaus konkurrenzfähig. Allerdings kämpft man zu oft mit technischen Problemen. Bei bereits drei Rennen war überhaupt nur ein Audi am Start.

Das kritisierte auch Sky-Experte Timo Glock deutlich: „Es gab so viele technische Probleme. Es gab auch schon drei Rennstarts, wo ein Auto am Start gefehlt hat aus technischen Gründen. Du musst dich jetzt hinsetzen und die Hausaufgaben machen. Sowas kann man sich nicht erlauben.“

Glock weiter: „Es ist zwar das erste Jahr, das darf man auch nicht vergessen, aber man muss die Fehlerquote jetzt deutlich minimieren. Da muss man von der Seite des Teams dran arbeiten.“ Nico Hülkenberg könne „nicht glücklich sein, aber auch Audi kann alles andere als zufrieden sein mit der Performance über das Wochenende“.

Zudem kämpft Audi mit Problemen am Start, was für Glock aber nur ein kleineres Problem darstellt: „An den Starts muss Audi auch arbeiten, aber allgemein ist die Fehlerquote über das Wochenende zu hoch. Die Fahrer und auch die Ingenieure sind einen Schritt hinten dran, weil man keinen Rhythmus hat, wenn man immer wieder durch technische Probleme gehindert wird.“