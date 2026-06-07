Formel 1: Antonelli schon Weltmeister?

Moritz Thienen 07.06.2026 • 23:16 Uhr Kimi Antonelli fährt in der Formel 1 aktuell in einer eigenen Liga und führt die WM deutlich an. Mit Blick auf eine Statistik scheint ihm sein erster Titel nicht mehr zu nehmen.

Durch den souveränen Erfolg steht Antonelli jetzt bei 156 WM-Punkten und baute seinen Vorsprung auf den neuen Zweiten Lewis Hamilton auf 66 Punkte aus. Geht es nach einer F1-Statistik steht damit schon jetzt fest, dass der Italiener am Ende der Saison erneut Geschichte schreiben wird.

Denn solch ein Vorsprung wurde in der Motorsport-Königsklasse noch nie verspielt. Mit Blick auf die Statistik scheint Antonelli der Weltmeistertitel in der Formel 1 also sicher.

Der 19-Jährige wäre bei einem Titelgewinn der mit Abstand jüngst Weltmeister der Geschichte. Bisher hält diesen Rekord noch Sebastian Vettel, der seinen ersten Titel im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen gewann.

Formel 1: Wolff mahnt vor zu großer Euphorie

Bis dahin muss Antonelli aber noch einen weiten Weg gehen. Immerhin stehen noch 18 Grand Prix bis zum Ende der Saison an.

Das weiß auch der Italiener, der sich nach dem Rennen bescheiden zeigte: „Es ist noch eine lange Saison und da ist noch nichts vorbei. Wir müssen weiter pushen, die Latte weiter höher legen und weiter so eine Leistung bringen wie hier.“

Auf die Euphoriebremse drückte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky: „Ich mahne da immer zur Vorsicht. Ich habe auch den italienischen Sky-Kollegen gerade gesagt, sie sollen den Ball flach halten.“

„Wir sprechen jetzt von fünf Siegen, nicht von drei Weltmeisterschaften. Es wird auch schwierige Episoden geben, in denen man ihn unterstützen muss. Man darf jetzt nicht erwarten, dass er jedes Rennen gewinnt“, sagte Wolff deutlich.

Vettel holte höchsten WM-Rückstand auf

Aktuell deutet aber tatsächlich wenig daraufhin, dass der Italiener nicht den WM-Titel holt. Von den ersten sechs Rennen gewann er fünf. Zudem ist der Mercedes das deutlich beste und konstanteste Auto im Feld.

Eine Warnung für Mercedes könnte aber die letzte Saison sein. Da holte Max Verstappen beinahe einen Rückstand von 104 Punkten auf und wäre im letzten Rennen fast noch Weltmeister geworden.