Formel 1: Antonelli-Dominanz wird langsam unheimlich

Moritz Thienen 07.06.2026 • 17:27 Uhr Kimi Antonelli ist in der Formel 1 weiter kaum zu schlagen. Der Italiener gewinnt auch in Monaco.

Langsam wird die Dominanz von Kimi Antonelli in der Formel 1 fast unheimlich. Der junge Mercedes-Pilot feierte auch beim Großen Preis von Monaco einen souveränen Sieg – bereits den fünften in Folge.

Im Fürstentum feierte der 19-Jährige, der erst in seiner zweiten F1-Saison fährt, einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und krönte sich gleichzeitig zum jüngsten Monaco-Sieger aller Zeiten. Am Start behielt er die Nerven und fuhr anschließend ein einsames Rennen an der Spitze.

„Das war ein unglaubliches Wochenende, es ist noch eine lange Saison, wir müssen weiter pushen und so eine Leistung bringen wie hier. Das Team hat eine tolle Arbeit geleistet“, sagte der in eine Italien-Flagge gehüllte Antonelli: „Wir hatten so eine unglaubliche Pace. Es ist ein toller Moment.“

Zwischenzeitlich hatte er über eine Minute Vorsprung auf die Konkurrenz, ehe es nach einer Safety-Car-Phase und einer Rennunterbrechung kurz nochmal etwas enger wurde. Doch auch nach dem stehenden Restart behielt Antonelli die Nerven und blieb souverän in Führung.

„Chapeau! Das ist unglaublich, was er gerade leistet. Er hat natürlich auch ein starkes Auto, aber George Russell kriegt das mit dem selben Auto nicht hin“, lobte Sky-Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Rennen nach Asphalt-Problemen lange unterbrochen

Das Rennen war nach zwei Unfällen von Charles Leclerc und Lance Stroll lange unterbrochen. Beide waren innerhalb kürzester Zeit an derselben Stelle von der Strecke in die Bande gerutscht. An der Unfallstelle hatte sich der Asphalt auf der Strecke gelöst.

Das Rennen wurde dann mit Roter Flagge unterbrochen, weil die Strecke hinter der Rascasse-Kurve aufgebrochen war. Mit einer Kehrmaschine und Besen versuchten die Marshalls, den porösen Asphalt zu entfernen. Die Fahrer warteten derweil schier endlos lange in der Boxengasse.

Zweiter wurde Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister hielt seinen Teamkollegen Charles Leclerc trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe lange in Schach. Hamilton war in der Box zu schnell unterwegs. Kurz nach der ersten Safety-Car-Phase blockierten dann bei Leclerc die Bremsen, der in die Wand krachte und ausschied.

Nutznießer war Isack Hadjar, der Dritter wurde. Gegen den Red-Bull-Piloten läuft aber noch eine Untersuchung.

Durch den fünften Erfolg im sechsten Rennen baute Antonelli auch den Vorsprung in der WM weiter aus. Er hat in der WM nach dem sechsten von 22 Rennen nun 156 Punkte – und er demütigte seinen Teamkollegen George Russell, als er den Engländer gar überrundete. Russell wurde nur 13 und liegt mit 68 Punkten Rückstand nur noch auf Rang drei. Zweiter der WM-Wertung ist jetzt Lewis Hamilton mit 90 Punkten.

Verstappen und Norris scheiden früh aus

Ganz bitter verlief das Rennen für Max Verstappen. Der Niederländer, der vom zweiten Startplatz ins Rennen gegangen war, blieb am Start einfach stehen. Nach seinem Katastrophen-Start fiel er auf den letzten Platz zurück.

Im Anschluss versuchte es Verstappen nochmal, fuhr aber schon nach drei Runden in die Box und stellte sein Auto ab.

Ebenfalls vorzeitig beendet war das Rennen für Lando Norris. Der Weltmeister musste sein Auto knapp 30 Runden vor dem Rennende abstellen und schied aus.