Formel 1 heute live: Rennen beim Großen Preis von Barcelona im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.06.2026 • 12:00 Uhr WM-Leader Kimi Antonelli steht beim Spanien-GP erstmals in dieser Saison nicht in Reihe eins. Endet in Barcelona auch seine Siegesserie?

In der Formel 1 steht am Sonntagnachmittag der Große Preis von Barcelona auf dem Programm. Auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona kämpfen die Fahrer ab 15 Uhr (im LIVETICKER) um den Sieg.

Mercedes-Pilot George Russell geht dabei von der Poleposition aus in das Rennen. „Bisher war es ein großartiges Wochenende. Ich fühle mich wieder wie mein altes Ich, das in jeder Runde den Job erledigt und immer um die Spitzenplätze kämpft“, freute er sich nach dem Qualifying.

Formel 1: So können Sie den Großen Preis von Barcelona live verfolgen

Die erste Startreihe komplettiert wird derweil von Lewis Hamilton im Ferrari, der nach schwierigen Trainingseinheiten im Qualifying ebenfalls glänzen konnte.

Überraschend: Während sich Russell an diesem Wochenende über einen „Neustart“ freute, tat sich Teamkollege Kimi Antonelli deutlich schwerer. Der Italiener, der die WM-Fahrerwertung mit deutlichem Vorsprung anführt, geht nur von Platz drei aus in das Rennen.

Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass der Youngster nicht in der ersten Startreihe steht. „Bisher war es ein etwas schwieriges Wochenende. Ich hatte nicht wirklich das richtige Gefühl für das Auto“, konstatierte er nach der Qualifikation.

Leclerc crasht im Ferrari

Eine noch viel größere Enttäuschung erlebte im Qualifying derweil Charles Leclerc. Der zweite Ferrari-Pilot schlug mit seinem Boliden in der Mauer ein und startet nur von Rang zehn aus in den Grand Prix.