Er wird schon als "Monarch der Formel 1" gefeiert

SID 08.06.2026 • 13:15 Uhr Kimi Antonelli scheint in der Formel 1 aktuell genauso wenig zu stoppen, wie die Lobeshymne nach seinem Sieg in Monaco. Der Jungstar lässt die Presse schwärmen.

Kimi Antonelli schreibt mit seinem Sieg in Monaco Formel-1-Geschichte – und bringt die Presse ins Schwärmen. Der 19-Jährige sei „der König von Monaco“, schreibt etwa die Gazzetta dello Sport.

Corriere della Sera sieht Antonelli als „absoluten Monarchen der Formel 1„. Und der Blick zieht schon Parallelen zu Ayrton Senna. Die Pressestimmen zum Großen Preis von Monaco.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Kimi krönt sich zum König von Monaco. Mit 19 Jahren schreibt Antonelli Geschichte. Nach einem perfekten Start verteidigt er souverän die Führung und lässt sich auch von den Turbulenzen eines ereignisreichen Rennens nicht aus der Ruhe bringen. Von der ersten bis zur letzten Runde kontrolliert Antonelli das Geschehen.“

Corriere dello Sport: „Für Kimi Antonelli fehlen inzwischen fast die Worte: Der 19-Jährige dominiert das wohl prestigeträchtigste Rennen im Formel-1-Kalender und zeigt seine ganze Klasse.“

Corriere della Sera: „Kein Prinz mehr – Kimi Antonelli ist inzwischen zum absoluten Monarchen der Formel 1 aufgerückt. In Monte Carlo hat er nicht einfach gewonnen, sondern er hat ein zunächst über weite Strecken eingeschlafenes Rennen kontrolliert, das durch die Unfälle von Stroll und Leclerc plötzlich zum Thriller wurde.“

La Repubblica: „Es ist ein Triumph ohne Grenzen: Italien hat einen Ausnahmefahrer, der die Vorstellung von Möglichkeiten im Rennsport mit jedem Grand Prix weiter verschiebt.“

NIEDERLANDE

Telegraaf: „Kimi Antonelli ist derzeit der Mann, den es zu schlagen gilt. Am Sonntag stellte der Italiener in Monaco erneut seine Klasse unter Beweis, indem er das Rennen von Anfang bis Ende dominierte – ungeachtet des gesamten Chaos, das sich hinter ihm abspielte.“

AD.nl: „Kimi Antonelli bewies in einem chaotischen Rennen Nerven aus Stahl und baute seinen Vorsprung in der Meisterschaft massiv aus.“

ENGLAND

Daily Mail: „Kimi Antonelli unterstrich sein Talent als Rennfahrer von außergewöhnlicher Virtuosität durch eine derart reife Leistung, dass man es kaum glauben mag. Man müsste nach seiner Geburtsurkunde fragen. Er tatsächlich ein junger Mann von 19 Jahren und neun Monaten.“

Telegraph: „Antonelli bricht Rekorde nach Belieben. Er beherrscht die WM souverän.“

The Guardian: „Kimi Antonelli ist ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher, doch es war die Art und Weise seines souveränen Triumphs in den Straßen von Monte Carlo, die einen wahrhaft bleibenden Eindruck hinterließ.“

SCHWEIZ

Blick: „Keiner kann derzeit Antonelli das Wasser reichen. Was der WM-Leader auf diesem schwierigen Kurs mit dem Mercedes demonstrierte, erinnerte schon an die Zeiten des sechsfachen Monaco-Triumphators Ayrton Senna.“

SPANIEN