Sorge um Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur. Der 58-Jährige befindet sich im Krankenhaus und wird daher das Qualifying zum Großen Preis von Monaco (16 Uhr im LIVETICKER) nicht an der Strecke verfolgen können. Das teilte die Scuderia am Samstagvormittag mit.
Ferrari-Teamchef im Krankenhaus
Ferrari dominiert das freie Training in Monaco. Doch vor dem Qualifying herrscht Sorge um Teamchef Frédéric Vasseur.
Frédéric Vasseur wird beim Qualifying von Monaco nicht an der Strecke sein
© IMAGO/ZUMA Press
Vasseur werde nach einigen medizinischen Untersuchungen zur weiteren Beobachtung in einer lokalen medizinischen Einrichtung bleiben, hieß es in der Mitteilung. Nähere Details zum Gesundheitszustand nannte Ferrari nicht.
Ferrari wünscht Vasseur gute Besserung
„Wir wünschen Fred eine schnelle Genesung und freuen uns darauf, ihn bald wieder an der Strecke zu sehen“, schrieb der Rennstall.
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