Formel 1: Antonelli dominiert Training - Topstars abgeschlagen

SID 26.06.2026 • 18:18 Uhr Zum Auftakt des Rennwochenendes in Spielberg zeigt sich Kimi Antonelli wieder dominant. Die Topstars können dagegen nicht mithalten.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli zeigt sich in der Formel 1 weiter in bester Verfassung. Der 19-Jährige beendete auch das zweite freie Training in Österreich als Schnellster, zuvor hatte er schon den Auftakt ins Rennwochenende dominiert. Am Freitagnachmittag lag er mit 1:07,014 Minuten knapp vor den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Antonelli-Verfolger Lewis Hamilton und Max Verstappen können vorerst nicht mithalten.

Ferrari-Pilot Hamilton, der seit seinem Sieg von Katalonien vor zwei Wochen WM-Zweiter mit 41 Punkten Rückstand ist, fuhr lediglich auf den fünften Rang und hat fast sechs Zehntel Rückstand auf die Spitze.

Verstappen hatte in seinem rundum veränderten Red Bull zunächst ganz andere Probleme. „Ich sitze ganz anders im Auto. Was zum Teufel ist das?“, klagte er per Funk und wenig später: „Ich muss an die Box, wir müssen meinen Sitz rausnehmen. Das ist Wahnsinn.“

Russell hinkt Spitze hinterher

Nachdem der Sitz neu verschraubt worden war, schob sich der Niederländer immerhin auf den vierten Rang vor. Mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand sind die Spitzenteams aber weit entfernt.