Formel 1 heute live: Qualifying beim Großen Preis von Monaco im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.06.2026 • 13:00 Uhr In Monaco steigt das sechste Formel-1-Rennen der Saison. Ferrari geht mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc als Favorit in das Qualifying am Samstag.

Mit dem Grand Prix von Monaco steht das sechste Formel-1-Rennen der Saison 2026 auf dem Programm. Nach starken Resultaten im Training gilt Ferrari auch im Qualifying am Samstag (16 Uhr im LIVETICKER) als Top-Favorit.

In den engen Straßen des Fürstentums war Lewis Hamilton, der noch auf seinen ersten Sieg für die Scuderia wartet, am Freitag in 1:13,026 Minuten der Schnellste. Dahinter folgten sein Teamkollege Charles Leclerc und etwas überraschend Max Verstappen im Red Bull.

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Formel 1: Ferrari dominiert in Monaco

Hamilton hatte vor den ersten Trainings noch nichts von vermeintlicher Überlegenheit der Scuderia wissen wollen. Immerhin räumte er ein, dass Monaco „wahrscheinlich eine Strecke ist, die uns eher liegt als einige der anderen“.

Das klang arg untertrieben, hat der SF-26 doch ganz eindeutig seine Stärken in engen Kurven und bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Da sei „Ferrari deutlich besser als alle anderen Teams“, sagte McLaren-Pilot Norris.

Bislang hat Mercedes diese Saison dominiert, Kimi Antonelli gewann viermal, George Russell einmal. Jüngst in Montreal fuhr Hamilton – auch begünstigt durch das Aus von Russell – als Zweiter sein bestes Ergebnis für Ferrari ein. Dennoch sei „Mercedes weiterhin das Team, das es zu schlagen gilt“, sagte Leclerc.

McLaren mit Luft nach oben – Hülkenberg verheißungsvoll

McLaren konnte am Freitag nicht zufrieden sein. Oscar Piastri (Australien) wurde mit mehr als einer Sekunde Rückstand Siebter, Weltmeister Lando Norris (England) musste sein Auto aufgrund technischer Probleme früh abstellen.

Für Audi-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) verlief auch das zweite Training verheißungsvoll. Er fuhr als Achter erneut in die Top Ten – und will seine Leistung im Qualifying bestätigen.