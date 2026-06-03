Formel 1: Premiere im deutschen TV

SPORT1 03.06.2026 • 11:17 Uhr Die Übernahme von Sky durch RTL hat auch Auswirkungen auf die Übertragungen der Formel 1 im Free-TV.

Durch die Übernahme des Pay-TV-Senders Sky können sich Sportfans auf mehr Inhalte im Free-TV bei RTL freuen. Dies betrifft zunächst die Übertragung der Formel 1 am kommenden Wochenende.

Beim Grand Prix von Monaco (im SPORT1-LIVETICKER) wird es dabei erstmals eine gemeinsame Vor- und Nachberichterstattung geben, wie der Kölner Sender mitteilte. Sowohl das Qualifying am Samstag als auch das Rennen am Sonntag werden parallel bei RTL, Nitro und Sky zu sehen sein.

Formel 1: Ändert sich die Anzahl der Rennen im Free-TV?

Die TV-Teams beider Sender stehen dabei erstmals gemeinsam vor der Kamera. Für RTL sind Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner im Einsatz. Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock begleiten für Sky das Rennen aus dem Fürstentum.

„Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden“, wurde RTL-CCO Inga Leschek in der Mitteilung des Senders zitiert.