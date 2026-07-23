Die Formel 1 bleibt länger in Deutschland!

Bianca Garloff 23.07.2026 • 17:00 Uhr Die Formel 1 bleibt ein Besuchermagnet, auch abseits der Rennstrecke. Weil der Andrang ungebrochen groß ist, wird die Formel-1-Ausstellung in München jetzt verlängert.

Gute Nachrichten für deutsche Motorsportfans: Die Formel-1-Ausstellung in München bleibt länger geöffnet als ursprünglich geplant. Tickets sind jetzt bis zum 22. November 2026 erhältlich.

Auf rund 3.000 Quadratmetern im Pineapple Park im Münchner Paketpostquartier können Besucher derzeit in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1 eintauchen. Zwar gibt es hierzulande keinen Grand Prix mehr, aber Original-Rennwagen, weitere seltene Exponate, interaktive Stationen und multimediale Inszenierungen bieten innerhalb der Ausstellung spannende Einblicke in die Königsklasse des Motorsports.

Sechs originale Formel-1-Rennwagen

Das Herzstück der Ausstellung sind sechs originale Formel-1-Renner aus verschiedenen Epochen. Zu sehen sind unter anderem der Ferrari 312B von 1972, der Benetton B186, mit dem Gerhard Berger 1986 den ersten Grand-Prix-Sieg für das Team holte, sowie der Red Bull RB16B, mit dem Max Verstappen 2021 seinen Heimsieg in Zandvoort feierte.

Außerdem warten der nie eingesetzte Toyota TF110, der Mercedes W02 von Michael Schumacher und Nico Rosberg sowie der markante Williams FW26 mit seiner ungewöhnlichen „Walross-Nase“ auf die Besucher.

Wer selbst einmal Rennfahrer spielen möchte, kann im Rennsimulator auf dem Red Bull Ring um die Bestzeit kämpfen. Ein weiteres Highlight ist ein McLaren aus rund 400.000 LEGO-Steinen, der bereits beim Miami-GP 2025 für Aufsehen sorgte.

Auch für Kinder gibt es einiges zu entdecken. In der Kids‘ Corner warten eine Scalextric-Rennbahn sowie Bastel- und Malaktionen rund um die Formel 1.

Bereits über zwei Millionen Besucher

München ist der elfte Standort der weltweit tourenden Ausstellung. Zuvor machte sie unter anderem in London, Madrid, Wien, Amsterdam, Toronto, Buenos Aires und Melbourne Station. Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang mehr als zwei Millionen Tickets verkauft.