"Aus dem Weg, du Idiot": F1-Starpilot erlebt Albtraum

Stefan Schnürle 26.07.2026 • 16:38 Uhr Schlimmer hätte es für Oscar Piastri kaum laufen können. Beim Großen Preis von Ungarn liegt der McLaren-Pilot zunächst in Führung - dann geht alles schief.

Was für ein Albtraum-Tag für Oscar Piastri! Lange hatte der 25-Jährige den Sieg beim Großen Preis von Ungarn vor Augen – dann ging alles schief. Zunächst kollidierte der McLaren-Pilot unverschuldet mit dem überrundeten Carlos Sainz, einige Zeit später fiel er ganz aus.

Kleiner Trost für das Team: Weltmeister Lando Norris holte seinen ersten Saisonsieg vor Max Verstappen im Red Bull und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton kam als Vierter ins Ziel, rutschte aber durch eine Strafe noch hinter seinen Teamkollegen Charles Leclerc zurück.

Piastri wird der Sieg von Norris kaum trösten. Schließlich war er noch zur Rennhälfte in Budapest in Führung liegend an die Boxengasse gefahren und versuchte mit schnellen Runden sicherzustellen, dass er wieder in Führung gehen würde, wenn seine Kontrahenten um Norris ebenfalls ihren Stopp absolviert hatten.

Dann lief er in Runde 38 jedoch auf Sainz im Williams auf, der in einem Zweikampf verwickelt war. Trotz blauer Flaggen stand der Spanier Piastri im Weg und es kam sogar zur Berührung zwischen den beiden. Mit viel Mühe und nur dank mehrmaligem Gegensteuern konnte Piastri verhindern, dass er abflog, verlor dabei aber wertvolle Zeit.

Piastri: „Geh aus dem Weg, du Idiot“

Piastris erster Boxenfunk war kaum zu verstehen, da seine Schimpfwörter überpiept worden waren. Kurz darauf wurde aber ein weiterer eingespielt, in welchem er wütend rief: „Geh doch aus dem verdammten Weg, du Idiot. Oh mein Gott.“

Auch Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher zeigte bei Sky wenig Verständnis für die Aktion von Sainz und forderte direkt Konsequenzen: „Das geht gar nicht. Das gibt eine Strafe für Sainz.“ Süffisant fügte er hinzu: „Den potenziellen Sieger abzuräumen, wäre eine Leistung gewesen.“

Eine Untersuchung gegen Sainz wurde umgehend eingeleitet und er wurde mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt.

Piastri nützte das wenig, denn als Weltmeister Norris seinen Boxenstopp absolviert hatte, kam er tatsächlich vor seinem McLaren-Teamkollegen zurück auf die Strecke.

Formel 1: McLaren versucht Piastri zu beruhigen

McLaren versuchte Piastri am Funk zu beruhigen, bevor dieser die Reifen vor lauter Ärger nun zu sehr beanspruchte, um sich Platz 1 von Norris zurückzuholen: „Oscar, das war Sainz, der uns das gekostet hat. Das Ziel ist es, mit dem Reifen bis zum Ende zu fahren.“

Piastri war aber kaum zu beruhigen und entgegnete genervt: „Oh Kumpel, rede verdammt nochmal mit mir gerade nicht.“

Schumacher wies jedoch darauf hin, dass der Australier nicht nur die Schuld bei Sainz und seinem Team suchen darf, sondern auch bei sich, da er in den Runden zuvor ebenfalls nicht schnell genug gewesen war.

Piastri fällt aus – Verstappen zieht vorbei

In Runde 56 wurde es sogar noch schlimmer für Piastri.

Plötzlich wurde er immer langsamer und musste seinen McLaren schließlich sogar ganz abstellen. Das i-Tüpfelchen auf einen gebrauchten Tag.