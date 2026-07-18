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Formel 1: Quali in Gefahr - Hamilton zerstört seinen Ferrari

Hamilton zerstört seinen Ferrari

Lewis Hamilton hat im letzten freien Training in Spa sein Auto zerstört. Kimi Antonelli legte derweil die schnellste Zeit hin.
Lewis Hamilton crashte seinen Ferrari im letzten Training
Lewis Hamilton crashte seinen Ferrari im letzten Training
© IMAGO/IPA Sport
SID
Lewis Hamilton hat im letzten freien Training in Spa sein Auto zerstört. Kimi Antonelli legte derweil die schnellste Zeit hin.

Formel-1-WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli präsentiert sich vor dem Großen Preis von Belgien weiterhin in starker Verfassung. In 1:45,990 Minuten umrundete Antonelli im dritten freien Training den Traditionskurs in Spa-Francorchamps als Schnellster und geht als Favorit in die Zeitenjagd. Für Lewis Hamilton beginnt nach einem Unfall dagegen schon vor dem Qualifying am Samstagnachmittag (16.00 Uhr im LIVETICKER) ein Wettlauf gegen die Uhr.

Der Ferrari-Pilot flog auf der letzten Runde von der Strecke ab. Er sei okay, funkte Hamilton, aber: „Ich habe das Auto zerstört.“ Der Brite schlug mit dem Heck in einen Reifenstapel ein. Der SF-26 war vom Unfall gezeichnet – nun sind die Ferrari-Mechaniker gefordert, das Auto schnellstmöglich zu reparieren. Am Vortag war Alpine-Pilot Pierre Gasly ebenfalls in dieser Kurve verunfallt. Die Formel 1 teilte die Sequenz des Crashs auf Instagram.

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Formel1: Antonelli dominiert das letzte Training

Hinter Antonelli liegen Weltmeister Lando Norris (+0,139 Sekunden), Max Verstappen (+0,148) und George Russell im anderen Mercedes (+0,367). Hamilton lag mit einem Rückstand von 0,392 Sekunden auf Platz fünf. Der Deutsche Nico Hülkenberg beendet die Übungsstunde als Achter.

Nach einer durchwachsenen ersten Einheit hatte sich Antonelli noch am Freitag gesteigert und in der zweiten Session die Tagesbestzeit gesetzt. Am Samstagvormittag blieb er knapp eine halbe Stunde in der Garage und fuhr dann prompt mit dem ersten Versuch nach vorne.

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