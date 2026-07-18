Formel 1: Qualifying in Spa live im TV, Stream und Ticker

Vincent Wuttke 18.07.2026 • 13:00 Uhr In Spa steht das Qualifying an. So können Sie den Kampf um die besten Startplätze live sehen.

Die Formel 1 bietet den Fans in dieser Saison Spannung pur! Die anfängliche Dominanz von Mercedes bröckelte zuletzt. Das lag vor allem an den starken Ferraris. Kann die Scuderia im Qualifying von Spa erneut zuschlagen? (am Samstag ab 16 Uhr im TICKER)

Beim vergangenen Rennen in Silverstone sicherte sich Charles Leclerc den Sieg, sein Teamkollege Lewis Hamilton landete auf dem dritten Rang.

So können Sie das Qualifying in Spa live sehen:

TV: RTL, Sky

Stream: Wow

Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Damit rechnet sich das Duo weiter Chancen auf den Fahrer-Titel aus. Das liegt auch daran, dass der Vorsprung von Kimi Antonelli zuletzt merklich geschrumpft ist.

Zwar gewann der WM-Führende zuletzt den Sprint. In den Rennen musste er aber auch schon zwei Ausfälle hinnehmen. Das hat vor allem Mercedes-Kollege George Russell ausgenutzt und den Rückstand auf 25 Zähler verkürzt.