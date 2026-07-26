Formel 1: Der Große Preis von Ungarn live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 26.07.2026 • 12:00 Uhr In Budapest steht der Große Preis von Ungarn an. So können Sie das spannende Rennen sehen.

Der Große Preis von Ungarn könnte das spannendste Rennen der bisherigen Formel-1-Saison werden. Denn anders als bei anderen Grand Prix der Saison, scheint der Ausgang vor dem Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) komplett offen.

Die Pole eroberte überraschend McLaren-Pilot Lando Norris. Den amtierenden Weltmeister hatte vor dem Wochenende wohl niemand so richtig auf dem Schirm. Für Norris ist es die erste Poleposition dieser Saison überhaupt.

So können Sie das Rennen in Ungarn live sehen:

TV: Sky

Stream: Wow

Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Gleichzeitig endete dadurch auch eine unglaubliche Mercedes-Dominanz. Denn die Silberpfeile standen bisher in allen Saisonrennen auf der Pole. In Ungarn fuhr der WM-Führende Kimi Antonelli dann nur auf den vierten Platz. George Russell wurde sogar zunächst nur Siebter.

Wenige Stunden nach dem Ende der Quali wurde Antonelli dann sogar noch um drei Plätze nach hinten versetzt und startet nur von Platz sieben. Russell rutschte dadurch auf den sechsten Platz.

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Neben Antonelli wurde auch sein WM-Rivale Lewis Hamilton strafversetzt. Der Ferrari-Pilot rutschte so vom zweiten auf den fünften Platz. Nutznießer waren Charles Leclerc (von Platz drei auf zwei), Oscar Piastri (von vier auf drei) und der eigentlich so frustrierte Max Verstappen (von sechs auf vier).

Eben auch wegen der zahlreichen Strafen und der wilden Ausgangspositionen verspricht der GP von Ungarn ein echtes Spektakel zu werden. Auf dem Papier scheinen theoretisch die sieben ersten Startplätze eine realistische Chance auf das Podium zu haben.