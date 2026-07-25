Formel 1: Lewis Hamilton bestraft!

SPORT1 25.07.2026 • 20:23 Uhr Lewis Hamilton wird nach dem Qualifying für den Großen Preis von Ungarn bestraft. Auch Kimi Antonelli erhält nachträglich eine Strafe.

Strafen für Lewis Hamilton und Kimi Antonelli! Die beiden WM-Rivalen wurden nachträglich nach dem Qualifying zum Großen Preis von Ungarn (am Sonntag ab 15 Uhr LIVE) bestraft und je um drei Plätze nach hinten versetzt.

Statt von Position zwei muss Hamilton jetzt vom fünften Platz ins Rennen starten. Antonelli geht statt von Rang vier von Platz sieben an den Start.

Der siebenmalige Weltmeister war nach seiner schnellen Runde Oscar Piastri im Weg gestanden und hatte diesen klar auf seiner schnelle Runde behindert.

Mercedes-Pilot Antonelli fiel vom vierten auf den siebten Platz, weil er trotz einer Gelben Flagge, ausgelöst durch Red-Bull-Star Max Verstappen, nicht entscheidend vom Gas gegangen war.

Hamilton: „Bin mit meinen Gedanken woanders“

Hamilton hatte unmittelbar nach dem Qualifying gesagt: „Ich glaube, ich bin gerade mit meinen Gedanken woanders, denn nachdem ich meine Runde beendet hatte, weiß ich nicht, ob ich jemandem im Weg stand. Deshalb versuche ich gerade, mir das noch einmal vor Augen zu führen, denn ich habe gar nicht mitbekommen, dass jemand kam.“

Die Poleposition sicherte sich McLaren-Pilot Lando Norris. Dahinter startet Charles Leclerc. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.

Kurios: Hamilton hatte seinen Ferrari nach dem Qualifying sogar auf dem Platz des Tagesschnellsten abgestellt. Ein Mitarbeiter des Weltverbands FIA eilte herbei und tauschte den Pappaufsteller mit dem des Zweitplatzierten aus.

Ob es sich dabei um ein Versehen oder eine Provokation handelte, war zunächst unklar.