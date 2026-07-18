Formel 1: Nächste Pole! Antonelli nicht zu schlagen

Moritz Pleßmann 18.07.2026 • 17:30 Uhr Kimi Antonelli schnappt sich in Belgien die Pole Position. Der Italiener bestätigt seine beeindruckende Form.

Formel-1-WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat seine herausragende Form bestätigt und sich beim Großen Preis von Belgien die Pole Position gesichert. In 1:44,361 Minuten war der Italiener im Qualifying auf dem traditionellen Kurs von Spa-Francorchamps nicht zu schlagen.

Die erste Reihe beim Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER), bei dem Antonelli als großer Favorit gilt, komplettiert Max Verstappen im Red Bull.

Trotz seines heftigen Crashes im dritten Training fuhr Ferrari-Pilot Lewis Hamilton am Nachmittag auf Rang sechs.

Bei Ferrari hatte es bereits vor dem Start des Qualifyings einen Wettlauf gegen die Zeit gegeben. „Ich habe das Auto zerstört“, funkte er. Die Mechaniker reparierten den SF-26 rechtzeitig.

Formel 1: Sechste Pole für Antonelli

Für den 19 Jahre alten Italiener ist es die sechste Pole Position. Sie gelang ihm mit der letzten schnellen Runde, nachdem zwischenzeitlich McLaren-Pilot Lando Norris und Verstappen vorne gelegen hatten.

Norris muss wegen neu verbauter Teile eine Strafe absitzen und startet vom 13. Platz. Seinen dritten Platz nimmt George Russell ein, auch Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton rücken mit ihren Ferraris um jeweils einen Rang nach vorne, sie starten von Platz vier und fünf.

Auch wegen zweier Defekte in Barcelona und Silverstone hatte Antonelli lediglich 23 von 83 möglichen Punkten aus den jüngsten drei Rennen geholt. Teamkollege Russell hat 25 Zähler Rückstand. WM-Dritter ist Hamilton, ihm fehlen 32 Punkte zur Spitze.

Die Startaufstellung wird in den Ardennen aber ohnehin durcheinandergewürfelt. Mehrere Fahrer haben neue Teile an ihren Autos verbaut und dafür Startplatzstrafen kassiert. Norris und Aston-Martin-Pilot Lance Stroll müssen zehn Plätze nach hinten, Altmeister Fernando Alonso und Red-Bull-Pilot Isack Hadjar werden am Ende des Feldes starten.

Davon profitiert auch Nico Hülkenberg. Der Emmericher beendete das Qualifying als 14. und rutscht immerhin zwei Plätze nach vorne. Er musste sein Auto nach Q2 mit einem Hydraulikproblem auf der Strecke abstellen. Teamkollege Gabriel Bortoleto geht strafenbereinigt von Platz acht ins Rennen.