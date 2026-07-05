Formel 1: Rennen in Silverstone heute live im TV, Stream und Ticker - Schafft Hamilton den Heimsieg?

SPORT1 05.07.2026 • 13:00 Uhr Lewis Hamilton will in Silverstone den Heimsieg, doch Kimi Antonelli winkt das perfekte Wochenende. So sehen Sie das Rennen in Großbritannien live.

Erfüllt sich Lewis Hamilton einen großen Wunsch und sichert sich bei seinem Heimrennen in der Formel 1 noch einmal den Sieg? Der Rekordweltmeister hat in Silverstone mit seinem Ferrari von Startplatz drei aus gute Karten (ab 16 Uhr im LIVETICKER). Doch mit Kimi Antonelli hat der WM-Führende auch die Pole Position ergattert.

Dem Mercedes-Piloten winkt sogar das perfekte Wochenende. Den Sprint gewann der Italiener am Samstagmittag ebenfalls. Dort überholte er Hamilton und ließ den Routinier auch nicht mehr vorbei.

Hoffnungen auf einen Erfolg darf sich auch Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc machen. Der Monegasse raste nach einem Albtraum-Wochenende in Österreich auf Rang zwei. Mit George Russell lauert in der Startaufstellung hinter ihm der zweite Mercedes.

So können Sie das Rennen in Silverstone live verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: Wow

Wow Ticker:SPORT1.de und SPORT1 App

Deutlich weiter zurück ist Max Verstappen. Der Niederländer hatte in Österreich zuletzt Platz zwei erfahren und stark aufsteigende Tendenz. Doch nun war er komplett frustriert, meckerte schon während des Qualifyings und fand nach Platz sieben: „Es ist peinlich und schlecht.“

Auf seiner Lieblingsstrecke will auch der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg wieder für Furore sorgen. Im vergangenen Jahr fuhr der Routinier auf der Strecke zu seinem ersten Podium der Karriere.